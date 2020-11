Eggert neuer DKV-Chef

Der in Heidelberg geborene Moritz Eggert (Bild) ist neuer Präsident des Deutschen Komponistenverbandes (DKV). Wie der Berufsverband am Dienstag mitteilte, wählte der Vorstand den 54-Jährigen einstimmig zum Nachfolger von Enjott Schneider, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Eggert gehörte bereits von 2004 bis 2007 dem Vorstand an und lehrt seit 2010 als Professor für Komposition an der Münchner Hochschule für Musik und Theater. „Mit Moritz Eggert konnte ein musikalischer Top-Experte gewonnen werden, der weit über das Komponieren hinaus auch als Pianist und Performer sowie als diskussionserfahrener Kulturpolitiker sich einen wohlklingenden Namen machen konnte“, heißt es in der Mitteilung.

Eggert freue sich, das Amt zu übernehmen. „Man könnte sich sicherlich kaum eine seltsamere Zeit vorstellen, diesen Verband zu übernehmen. Die Herausforderungen werden zahlreich sein in einer Zeit, in der viele Mitglieder existenziell bedroht sind.“ seko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020