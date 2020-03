Eher Ansagen statt Absagen

Die ersten Absagen hat es schon gegeben. Sie taten aber nicht sehr weh. Am Sonntag reiste das italienische Orchestra della Toscana mit Dirigent Daniele Rustioni nicht zum Konzert in den Mannheimer Rosengarten an. Der eingeladene Solist Pietro de Maria spielte im Mozartsaal kurzerhand ein Solorecital am Klavier. Im Publikum saßen – entgegen der Empfehlungen – sicher mehr als 1000 Menschen. Am Montag kamen dann weitere, und eben auch echte Absagen: Das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) etwa wird die für 11. März anberaumten Traumkonzerte im Mannheimer Schloss nicht spielen. Es habe ein „intensives Abwägen“ gegeben, so das KKO. Man suche nach einem Ersatztermin. Zudem hat die BASF drei Konzerte ihres Kulturprogramms abgesagt: „Aufgrund der Allgemeinverfügung bezüglich öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Ludwigshafen.“ (siehe Kasten).

Die Akademiekonzerte im Mannheimer Rosengarten am Montag und Dienstag finden hingegen wie geplant statt. Man nehme das Thema zwar sehr ernst, sagte Akademievorstand Fritjof von Gagern dieser Redaktion, es gebe derzeit im Abobüro aber „einige Absagen von Besuchern, die vorsorglich nicht in den Mozartsaal kommen“. Der Cellist geht davon aus, dass weniger als 1000 Menschen im Rosengarten sein werden. „Wir werden den Saal extrem locker bestuhlen und vor Beginn eine Ansage machen“, sagte er am Montag. Beim Konzert am Abend wurde an der Abendkasse der Versuch unternommen, die Besucherzahl auf 999 zu begrenzen.

Auch das Nationaltheater spielt unbeirrt weiter. „Stand heute können wir sagen, dass wir auch im Lichte der aktuellen Auslastungen unserer Vorstellungen im Opernhaus in den nächsten zwei Wochen keinen Grund für Veranstaltungsabsagen sehen“, teilt das Haus auf Nachfrage mit. Heißt im Klartext: Das mit rund 1150 Sitzen ausgestattete Opernhaus wird in den kommenden zwei Wochen wohl kaum einmal annähernd ausverkauft sein. Die nächste Großveranstaltung: die Premiere der Oper „Hippolyte et Aricie“ am 29. März.

Die meisten Veranstalter beziehen sich darauf, dass die Kapazität ihrer Säle sich unterhalb der von der Bundesregierung empfohlenen Grenze von 1000 Plätzen befinde – darunter die zugkräftigen Clubs der Region: Alte Feuerwache, Capitol und Karlstorbahnhof. Nur das Haus von Capitol-Chef Thorsten Riehle fasst unbestuhlt mehr als die neuralgische Zahl von 1000. „Die erreichen wir im Capitol im März wahrscheinlich nicht. Und wenn, würden wir die Kapazitätentsprechend beschränken.“

Auch die großen Mannheimer Kinos Cinemaxx und Cineplex, das Wormser, das Bensheimer Musiktheater Rex und auch das Theater im Pfalzbau spielen normal weiter. Ludwigshafens Theaterintendant Tilman Gersch beteuert zwar: „Wir weisen unsere Besucher darauf hin, die Hygieneregeln des Robert-Koch-Institutes (RKI) zu beachten und bitten Sie freundlich, an der Kasse Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen (…) um für den Fall der Fälle zu reagieren.“ Außerdem verweist auch Gersch darauf, dass es derzeit keine Veranstaltungen mit 1000 Besuchern gebe.

Bis Redaktionsschluss standen auch die beiden nächsten großen Termine in der SAP Arena noch nicht infrage, obwohl zu James Blunt am 16. März rund 5000 Zuschauer und beim fast ausverkauften Auftritt der „Drei ???“ am 17. März etwa 9000 Zuschauer erwartet werden. Matthias Mantel vom örtlichen Veranstalter BB Promotion bestätigte auf Anfrage: „Wir planen die Veranstaltungen unter Berücksichtigung der aktuellen behördlichen Empfehlungen durchzuführen, da wir uns den Künstlern, die auftreten wollen, wie auch den Besuchern, welche sich auf die Veranstaltungen freuen, verpflichtet fühlen.“ Die Stadt teilte am Abend auf die Anfrage, ob die Behörden gegebenenfalls die Veranstalter überstimmen würden, mit, Veranstaltungen nach den RKI-Kriterien bewerten zu wollen. „Zudem gilt die aktuelle Empfehlung der genannten Ministerien, die Teilnehmerzahl auf 1000 zu beschränken. Fragen der Kostenrückerstattung sind mit dem jeweiligen Veranstalter zu klären.“

All das legt die Vermutung nahe, dass Veranstalter im größeren Stil erst Abende ausfallen lassen, wenn das öffentlich angeordnet und nicht nur empfohlen wird – und der Staat damit dann womöglich in der Pflicht ist, sich finanziell am entstehenden Schaden zu beteiligen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020