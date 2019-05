Ehre eingelegt für die Jungs von damals

Thomas Siffling, Mannheims Trompeten-Ass und Kurator des Clubs Ella & Louis, besitzt eine sonst kaum je anzutreffende Eigenschaft: In seinen Ansagen auf der Bühne spricht er in aller Offenheit auch manches Grobe aus. Doch charmant genug, scheinbar halb unernst, formuliert, dass ihm die Angesprochenen, seien es Leute im Publikum oder Mitmusiker, deswegen nicht wirklich gram sein können.

Eigens gegründete All-Star-Band

An diesem Abend trifft es Pianist Konrad Hinsken, den Jüngsten der Gruppe und als einziger nicht im Anzug, was ihm von Siffling gleich bei der Vorstellung der Bandeine Rüge einträgt. Und als Schlagzeuger Oliver Strauch, korrekt angezogen, nach zwei Stücken sein Jackett auszieht, lässt es der gestrenge Chef zunächst durchgehen. Der fällige Rüffel erfolgt dann bei der Wiederholung des Vorgangs in der zweiten Konzerthälfte: „Die Jungs damals“ hätten sich das auch nicht erlaubt.

„Die Jungs“ sind die Trompete und Altsaxofon spielenden Brüder Nat und Cannonball Adderley. Beide verstorben (im Jahr 2000 beziehungsweise 1975, leiteten sie in den 1960er und 1970er Jahren eine der erfolgreichsten Combos des modernen Jazz. Ihre Musik hat Thomas Siffling bereits in seiner Gruppe JazzXChange ausgiebig gewürdigt.

Das ist inzwischen auch schon ein Jahrzehnt her, aber das alte Repertoire stand zur Verfügung, als Siffling jetzt für zwei Sonderkonzerte im Auftrag des regionalen Lions Clubs ein neues Quintett zusammenstellte. Mit dabei sein alter Weggefährte Olaf Schönborn am Altsaxofon, und in der Rhythmusgruppe außer Pianist Hinsken und Schlagzeuger Strauch der Frankfurter Bassist Thomas Heidepriem, in Mannheim kein Unbekannter aufgrund einer zeitweiligen Lehrstuhlvertretung im Jazz-Studiengang der Musikhochschule.

Und so erklingen im gut besuchten Ella & Louis all die Erfolgsnummern der Adderley-Brüder, der „Work Song“, der „Country Preacher“, „Walk Tall“ und natürlich „Mercy, Mercy, Mercy“. Stücke von einem sehr „erdigen“ Charakter, handfest bluesig und emotional mitreißend wie die schwarze Kirchenmusik in den USA. Verbiegen müssen sich die Jazzer von heute nicht, um die bejahrten Notentexte mit Leben zu erfüllen. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, sie hätten nur auf die Gelegenheit gewartet, mal so richtig aus sich herauszugehen. Allen voran Thomas Siffling an Trompete und Flügelhorn und Olaf Schönborn am Altsaxofon: Nach Herzenslust beugen und quetschen sie ihre Töne und entladen die angestaute Energie dann in temperamentvollen, lautstarken Ausbrüchen in die Höhe.

Und das Publikum geht mit, allerdings auch unmissverständlich von Siffling dazu aufgefordert: „Die Jungs damals“ hätten vor Leuten gespielt, die mit ihrer Begeisterung nicht zurückhielten, mit „Yeah!“-Rufen nicht sparten. Wird jetzt auch in Mannheim gemacht, ganz im Sinne der Erfinder, die in einem ihrer Stücke längere Generalpausen eigens dafür eingebaut hatten. Kein Wunder, dass sich nach Ende der Vorstellung eine Besucherin beim Trompeter bedankt: Sie höre sonst keinen Jazz, doch diese Klänge seien ihr einfach zu Herzen gegangen.

