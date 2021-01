Ehre für Wim Wenders

Die 42. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis ist am Sonntagabend im Internet gestartet. In einem zuvor aufgezeichneten Video wurde der undotierte Ehrenpreis des Festivals an den Regisseur Wim Wenders (Bild) übergeben. Coronabedingt läuft die diesjährige Ausgabe bis zum 24. Januar auf einer eigens entwickelten Streaming-Plattform, auf der registrierte Nutzer Tickets erwerben und die insgesamt 98 angebotenen Filme sehen können.

Wenders wurde für seinen Einsatz für junge Filmschaffende ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten setze er „wie kaum ein anderer sein hohes Ansehen, seine reichhaltige Erfahrung und seine offiziellen Aufgaben dafür ein“, begründeten Festivalleiterin Svenja Böttger und der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten die Entscheidung. Dies mache Wenders durch künstlerische Einbindung ins eigene Werk, durch Vermittlung oder die Vergabe von Stipendien.

Filmisch eröffnete der Dokumentarfilm „A Black Jesus“ das Filmfestival. Der Debütfilm von Luca Lucchesi beleuchtet die Verehrung einer schwarzen Jesus-Statue in seinem sizilianischen Heimatdorf und die Spannungen als eine Gruppe dort untergebrachter Geflüchteter aus Afrika an der religiösen Tradition teilhaben möchte. Produziert hat Ophüls-Ehrenpreisträger Wenders den Dokumentarfilm. Ab Montag treten insgesamt 50 Filme im Wettbewerb um 16 Preise mit einem Gesamtwert von 118 500 Euro an - darunter zwölf Spielfilme, zehn Dokus, zehn mittellange Filme und 18 Kurzfilme. Die Preisverleihung ist am 23. Januar. epd

