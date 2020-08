Ehrendoktor für Biermann

Die Universität Koblenz-Landau verleiht dem Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann die Ehrendoktorwürde. Damit sollen seine Verdienste um Literatur und um die Wissenschaft gewürdigt werden, so die Begründung der Universität. Die Urkunde soll im Rahmen einer Feierstunde am 28. Oktober 2020 im Theater Koblenz überreicht werden.

Mit seinen Werken habe Biermann „auch wichtige Beiträge zur Kulturwissenschaft geliefert“, heißt es. In seinen Vorlesungen und Veröffentlichungen habe er außerdem dazu beigetragen, dass „seine politischen und geschichtlichen Erfahrungen die Gesellschaft erreichen“.

Biermann erhält die zweite Ehrendoktorwürde einer Universität. 2008 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Philosophie der Humboldt-Universität zu Berlin verliehen. Dies war auch ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit, denn 1963 hatte die DDR-Universität Biermann die Abschlussurkunde seines Studiums der Philosophie aus ideologischen Gründen verwehrt.

Aus DDR ausgebürgert

Wolf Biermann, 1936 in Hamburg geboren, ging mit 16 Jahren aus politischer Überzeugung in die DDR. Ende 1965 bekam er dort wegen seiner kritischen Lieder und Gedichte Auftritts- und Publikationsverbot. 1976 wurde er nach einem Konzert in Köln ausgebürgert. Seine Ausbürgerung löste in Ost- und Westdeutschland breite Proteste aus.

Biermann wurde mit zahlreichen großen deutschen Literaturpreisen ausgezeichnet. Seine Gedichtbände gehören zu den erfolgreichsten der deutschen Nachkriegsliteratur. In seiner Lyrik beschäftigt er sich oft mit den Themen DDR, deutsche Teilung, Ausbürgerung, Wiedervereinigungsproblematik, Holocaust, Exil und Globalisierung. epd/julb

