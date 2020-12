Ehrenpreis für Wenders

Wird vom Max-Ophüls-Festival geehrt: Regisseur Wim Wenders. © dpa

Regisseur Wim Wenders erhält den Ehrenpreis für Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film des Max-Ophüls-Filmfestivals in Saarbrücken. Als zentraler Akteur der Filmgeschichte und der filmischen Gegenwart verfolge er seit mehr als einem halben Jahrhundert seine künstlerische Vision, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Wenders verknüpfe sein Wirken auf einzigartige Weise mit der nachfolgenden Filmgeneration. Die aufgezeichnete Preisübergabe werde im Rahmen der Online-Eröffnung des 42. Filmfestivals Max Ophüls Preis am 17. Januar gezeigt.

Der Düsseldorfer ist seit 1996 Präsident der Europäischen Filmakademie und war 2003 einer der Mitgründer der Deutschen Filmakademie. Für Filme wie „Paris, Texas“ und „Buena Vista Social Club“ wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Zuletzt hatte Regisseur Rosa von Praunheim den Ehrenpreis in Saarbrücken bekommen. Die 42. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis findet vom 17. bis 24. Januar 2021 online statt. dpa

