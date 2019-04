Ehrung für Molinari

Der mit 10 000 Euro dotierte Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg geht in diesem Jahr an die Schweizer Autorin Gianna Molinari. Laut einer Mitteilung der Stadt von gestern erhält sie den Preis für ihren Debütroman „Hier ist noch alles möglich“, der im Berliner Aufbau-Verlag erschienen ist.

In der Jury-Begründung heißt es: „Eine alte Fabrik. Eine junge Nachtwächterin. Ein Wolf. Daraus entwickelt Gianna Molinari eine so verknappte wie rätselhafte Geschichte.“ Der Sicherheitswahn der Gegenwart werde ebenso thematisiert wie die Angst vor dem Fremden. Molinari erweise sich in ihrem Debüt als eine „Meisterin skurriler Verdichtung“.

Molinari, 1988 in Basel geboren, lebt in Zürich. Sie studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gewann sie 2017 den 3sat-Preis. Ihr Roman stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und wurde mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet. Seit 1993 wird der Brentano-Preis jährlich im Wechsel in den Sparten Lyrik, Erzählung, Essay und Roman an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben. Die Preisjury ist mit professionellen Kritikern und Studierenden des Germanistischen Seminars der Uni Heidelberg besetzt. tog (Bild: C. Oeschger)

