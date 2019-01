Ehrung trotz großer Kritik

Nie zuvor hat die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz so hohe Wellen geschlagen: Wenn Robert Menasse (Bild) die Auszeichnung heute Abend im Staatstheater Mainz erhält, wird im deutschsprachigen Raum über seinen Umgang mit Zitaten und historischen Fakten diskutiert. Hinter dem vordergründig literarischen Disput steht der Streit über die künftige Rolle der Nationen in der Europäischen Union.

Im europäischen Projekt gehe es um nicht weniger als um eine „Überwindung des Nationalismus, letztlich der Nationen“, schreibt Menasse in seinem Roman „Die Hauptstadt“ – und er hat entsprechend in Reden und Essays argumentiert. Dafür hat er auch den Europa-Politiker Walter Hallstein (CDU) in Anspruch genommen – mit einer fragwürdigen Tatsachenbehauptung und fehlerhaften Zitaten. Menasse hat sich dann dafür entschuldigt. Die rheinland-pfälzischen Oppositionsparteien CDU und AfD haben angesichts der Vorwürfe gefordert, Menasse den Preis nicht zu verleihen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hielt aber an der Entscheidung fest. Sie will mit der Preisverleihung das „beeindruckende literarische Gesamtwerk“ Robert Menasses würdigen. Auch habe er mit seinem engagierten Streiten für die europäische Idee die politische Debatte um die Zukunft der EU sehr bereichert, so Dreyer. dpa/tog (Bild: dpa)

