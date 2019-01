Ehrung wird aufrechterhalten

Es bleibt dabei: Robert Menasse wird die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten – trotz der Kritik an falschen beziehungsweise nicht belegbaren Zitaten und Sachverhalten, die dem österreichischen Schriftsteller zuletzt massiv vorgehalten wurden (diese Zeitung berichtete). Gestern Nachmittag verschickte die Mainzer Staatskanzlei die entsprechende Mitteilung. Vorausgegangenen waren Gespräche der Regierungsspitze mit dem designierten Preisträger sowie Mitgliedern der Kommission, die Menasse die nach dem Dichter Zuckmayer benannte Medaille und damit die höchste kulturelle Ehrung des Landes zugesprochen hatte.

In einem Beitrag für die Samstagausgabe der Tageszeitung „Die Welt“ hatte sich Menasse schon für seinen Umgang mit angeblichen Zitaten des deutschen Europapolitikers Walter Hallstein (1901-1982) entschuldigt. Zugleich sprach er aber von „künstlicher Aufregung“, um die Diskussion zu charakterisieren. Eine Relativierung der Selbstkritik? Davon ist in der gestrigen Erklärung nichts zu spüren. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Menasse formulieren gemeinsam: „Wir sind davon überzeugt, dass die vorbehaltlose Anerkennung von Fakten zum Wertefundament unserer liberalen Öffentlichkeit gehört. Die Bereitschaft, ja die Notwendigkeit, Gewissheiten von Annahmen und Fakten von Meinungen zu trennen, ist für das Gelingen einer demokratischen Debatte unerlässlich.“

Literarische Würdigung betont

Menasse schreibt, es sei ein Fehler gewesen, Hallstein „in öffentlichen Äußerungen und nicht-fiktionalen Texten Zitate zuzuschreiben, die er (…) so nicht gesagt hat. Es war unüberlegt, dass ich im Vertrauen auf Hörensagen die Antrittsrede von Hallstein in Auschwitz verortet habe. Diese hat dort nicht stattgefunden. Das hätte ich überprüfen müssen.“ Er habe „nicht absichtsvoll und nicht mit dem Ziel der Täuschung“ Fehler begangen. Seine „Vermischung von literarischen Fiktionen mit Äußerungen in europapolitischen Diskussionen“ bedaure er und entschuldige sich „bei allen, die sich getäuscht fühlen“.

Die CDU- und AfD-Opposition im Mainzer Landtag hatte vergangene Woche gefordert, Menasse den Preis als Folge der öffentlichen Kritik an ihm abzuerkennen. Nun wird der Preis wie geplant am 18. Januar verliehen. Die gestrige Mitteilung unterstreicht, dass die Auszeichnung eine Würdigung von Menasses literarischem Werk sei. Ausdrücklich erwähnt wird sein Eintreten für die europäische Idee. Von diesem zeugt nicht zuletzt sein mit dem Deutschen Buchpreis 2017 geehrter Erfolgsroman „Die Hauptstadt“. Dass auch die falschen und fehlerhaften Angaben letztlich dazu dienten, die von ihm hochgehaltene europäische Idee voranzutreiben, das haben selbst einige Kritiker Menasses anerkannt. Diese wie nun auch der 62-jährige Autor selbst machen freilich klar, dass ein guter Zweck nicht falsche Mittel rechtfertigt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019