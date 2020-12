Eidinger als „Jedermann“

Nach dem schon länger angekündigten Rückzug von Tobias Moretti als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen soll die Rolle ab 2021 Lars Eidinger übernehmen. Der 44-Jährige gilt als eines der größten Talente der jüngeren Generation, der nicht nur in Klassikern wie „Hamlet“, „Richard III.“ oder „Peer Gynt“ brillierte, sondern auch in der preisgekrönten Serie „Babylon Berlin“. An seiner Seite wird die 33-jährige Salzburgerin Verena Altenberger die Buhlschaft geben.

„Vielschichtiger Künstler“

In einer Mitteilung der Festspiele wird Eidinger als „vielschichtiger Künstler“ charakterisiert. Seine große Qualität liege in der Erarbeitung von „äußerst komplexen Figuren“.

Eidinger war Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Er lernte an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch zusammen mit Nina Hoss, die auch schon Buhlschaft im Salzburger „Jedermann“ war. dpa

