Eigenständig mit naiver Note

Lange stand Gabriele Münter im Schatten ihres Lebensgefährten Wassily Kandinsky, der zeitweilig auch ihr künstlerischer Lehrer war. Entsprechend rückte sie im allgemeinen Bewusstsein hinter Franz Marc, August Macke oder Alexej von Jawlensky zurück, wenn es um die Bewertung der unter dem Titel „Blauer Reiter“ bekannten Gruppe beziehungsweise die Neue Künstlervereinigung München und deren Umkreis ging, das zweite Zentrum des deutschen Expressionismus (neben Dresden und der „Brücke“).

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

Näher betrachtet hat aber Münter ebenso Besonderheiten und einen unverwechselbaren ästhetischen Rang. Was alle Genannten verbindet, ist auch der starke Eindruck, den Henri Matisse und seine Kunst auf sie machte. Münters kleinformatiges, 1909 entstandenes „Stillleleben grau“ ist eine eigene Auseinandersetzung mit der fauvistischen Malweise: Dekorativ wirkt das genaue Arrangement der Vase und Früchte, kräftig sind die Farben, flächig, mit breitem Pinselstrich ist der Auftrag gehalten. Ganz individuell und besonders mutet indes die kindlich-naive oder auch folkloristische Note des Bildes an, die überhaupt ein Stilmerkmal der Kunst von Gabriele Münter ist – und mit ein Grund, warum sie geringer bewertet wurde als andere Künstler.

Grün- und Blautöne überwiegen hier; die Farben der Blume, die aus der Vase hervorragt, finden sich auf den Äpfeln wieder, wodurch sich ein besonderer Eindruck ergibt: Die Wirkung löst sich von den Gegenständen, und das Bild eröffnet einen Raum des farblich Allgemeinen, geistig Abstrakten.

Die 1877 in Berlin geborene Gabriele Münter begann ihre künstlerische Ausbildung im Jahr 1897 mit einem Zeichenstudium in Düsseldorf, 1901 kam sie nach München, wo sie acht Jahre später Gründungsmitglied der Neuen Künstlervereinigung war. Seit 1903 verband sie eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit Kandinsky, dem Pionier der Abstraktion, die bis zum Weltkriegsjahr 1914 hielt. In den 1920er Jahren betätigte sich die Künstlerin vorwiegend als Zeichnerin. Mit ihrem zweiten Lebensgefährten Johannes Eichner ließ sie sich 1930 erneut im oberbayerischen Murnau am Staffelsee nieder, wo sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1962 lebte und arbeitete.

Ihr Haus in dem malerischen Ort ist heute ein der Malerin gewidmetes Museum. Werke von ihr sind besonders dort zu sehen sowie im Lenbachhaus in München, das zuletzt eine große Gabriele-Münter-Retrospektive ausgerichtet hat.

