Eigenwillig als Trommler wie als Sänger

Wie die Karriere von Ringo Starr wohl verlaufen wäre, wenn er im August 1962 „Nein“ gesagt hätte? Sicher wäre er als Musiker nie so erfolgreich gewesen, hätte er das Angebot von John Lennon, Paul McCartney und George Harrison abgelehnt, Nachfolger des gefeuerten Schlagzeugers Pete Best zu werden. Zum Glück für Ringo entschied er sich für die Beatles. An diesem Dienstag wird der Drummer 80 Jahre alt.

Richard Starkey wurde am 7. Juli 1940 als Einzelkind in Liverpool geboren. Der kleine Richy träumte in der Hafenstadt von einer Karriere als Seefahrer. Seine Leidenschaft fürs Trommeln soll er entdeckt haben, als er mit 13 Jahren an Tuberkulose erkrankte und lange im Krankenhaus bleiben musste. Ende der 1950er Jahre etablierte er sich als Schlagzeuger in Liverpools Skiffle- und Rock’n’Roll-Szene. Den Namen Ringo bekam er, weil er Schmuck mochte und viele Ringe an der Hand trug.

Seine drei späteren Bandkollegen lernte er in Hamburg kennen, wo er nahe der Reeperbahn mit Rory Storm And The Hurricanes auftrat – wie die Beatles. In Hamburg musizierte er bei einigen Gelegenheiten schon gemeinsam mit den Beatles. Und die bekamen den Eindruck, dass Ringo besser zu ihnen passen würde als Pete Best.

Markante Stimme

Zurück in Liverpool sprang Starr auf Anfrage von Beatles-Manager Brian Epstein mehrfach für den verhinderten Best ein, bis er im August 1962 festes Mitglied der Band wurde. Ein Jahr später brach die Beatlemania aus. John, Paul, George und Ringo wurden rund um den Globus zu Superstars. Bis zu ihrer Auflösung 1970 prägten die Beatles wie kaum eine andere Band die Musikgeschichte und tun es bis heute. Starr trommelte nicht nur. Er sang mit seinem markanten, etwas flachen und nasalen Bariton auf fast jedem Album einen Song als Leadsänger. Launige Nummern wie „Yellow Submarine“, „With a Little Help from My Friends“ und „Octopus’s Garden“ sind heute Kult, obwohl er nie ein brillanter Sänger war.

Sogar für sein Schlagzeugspiel wurde der älteste Beatle kritisiert. Ein britischer Komiker scherzte Anfang der 80er Jahre: „Ringo ist nicht der beste Schlagzeuger der Welt. Er ist nicht mal der beste Schlagzeuger der Beatles.“ Nach der Trennung der Beatles begann er eine Solokarriere, deren Höhepunkt das Album „Ringo“ (1973) war. Privat fand Ringo Starr sein Glück mit seiner zweiten Frau Barbara Bach. Das Model und Ex-Bond-Girl („Der Spion, der mich liebte“) lernte er beim Dreh der Slapstick-Komödie „Caveman – Der aus der Höhle kam“ (1981) kennen.

Noch heute auf Tour

Die Ehe hält bis heute. Doch Ringos enormer Alkohol- und Drogenkonsum geriet zunehmend außer Kontrolle. Ende der 80er Jahre machten Bach und er gemeinsam eine Entziehungskur. Nach dem Entzug gründete Ringo seine All-Starr Band, mit der er bis heute in wechselnder Besetzung tourt. Sänger und Musiker wie Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Santana/Journey) oder Peter Frampton spielen mit Ringo seine Solo- und Beatles-Songs, performen aber auch ihre eigenen Hits. dpa

