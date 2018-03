Eigenwillige Perspektiven

Anzeige

Kabarettistische Einlagen

Dann gönnt Hans-Peter Schwöbel sich und den Vernissage-Besuchern noch einige Kostproben seiner kabarettistisch-satirischen Produktion. Die „Mannem“-Hymne nach dem Deutschlandlied ist dabei, auch seine milde Spötterei über das Entstehungsdatum des Dürkheimer „Worschtmarkts“, der ja eigentlich ein „Dorschtmarkt“ sei. Der „Muddersprooch“ widmet er eine bezaubernde Eloge, die der Wertigkeit dieser Kulturtechnik entspricht.

Auch Ehefrau Susanna Martinez kommt mit einigen Aphorismen aus Schwöbels Mund zu Wort, und insgesamt freuen sich Freunde und Fans über die Soiree im so genannten Kunstgang zwischen Capitol und Casino, während Hans-Peter Schwöbel die begrenzten Ausstellungswände in seinen Worten zur „Kunst-Passage“ überhöht. BE

