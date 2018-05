Ein Abend für alle

Anzeige

„MVV-Kunstabend“ heißt der Mittwoch künftig. Denn möglich macht den Verzicht auf Eintrittsgeld die MVV Energie AG. „Wir wollen die Kunsthalle Mannheim für die Menschen öffnen. Ein Besuch darf keine Frage des Geldbeutels sein“, betont Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV. Dabei soll jeder „MVV-Kunstabend“ durch Sonderaktionen in der Kunsthalle einen eigenen Schwerpunkt erhalten. Zum Auftakt am 6. Juni erhalten die Besucher in kostenlosen Führungen Informationen zu den gezeigten Kunstwerken. Im Anschluss besteht an der „Bar der Gegenwart“ in der Kunsthalle die Gelegenheit, bei einem MVV-Cocktail mit lokalen Künstlern zu diskutieren, wie Kunst unser Leben bestimmt und inspirieren kann.

Für zehn Jahre hat die MVV Energie AG für die Kunstabende eine Strategische Partnerschaft mit der Kunsthalle geschlossen – so lange wie noch nie bei einer Sponsoringzusage. „Es ist für uns etwas Besonderes“, so Vorstandschef Georg Müller, „aber wir wollten etwas Nachhaltiges, gerade in der schnelllebigen Zeit“, betont er. Die MVV sei in Mannheim verwurzelt, in der Region zu Hause, aber international für die Energiewende tätig. Er sehe es als wichtigen Teil der gesellschaftlichen Verantwortung seines Unternehmens, so Müller, dass die MVV sich im Bereich Sport, Kultur und Soziales engagiere.

„Das ist eine grandioses Geste“, freut sich Kunsthalle-Direktorin Ulrike Lorenz. Mit dem eintrittsfreien Mittwochabend werde ihr Haus „wirklich zu einer Kunsthalle für alle“, betont die Direktorin: „Der von uns angestrebte Energieaustausch zwischen Stadt und Museum findet so wirklich statt!“

Neben dem „MVV-Kunstabend“ sind weitere innovative Projekte mit und für Kinder und Jugendliche geplant. So sollen Schulen als Kulturpartner für die Kunsthalle Mannheim gewonnen sowie ein Projekt zur Anleitung für energiebewusstes Handeln für Kinder und Jugendliche initiiert werden. Darüber hinaus wird es einmal im Quartal im neuen Restaurant der Kunsthalle einen Energiestammtisch „für den Austausch zukunftsweisender Ideen im Energiebereich“ geben, so Müller.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018