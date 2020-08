Nachdem die Würzburger Show von „Rock meets Classic“ im März der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, steht nun der Termin für das nächste Jahr fest: Am 9. April wird die Crossover-Show in der s.Oliver Arena um 20 Uhr unter dem Titel „The Greatest Rock Hits Tour“ über die Bühne gehen. Allerdings werden nicht die gleichen Künstler mit von der Partie sein. Statt Alice Cooper wird Joey Tempest von „Europe“ als Stargast auftreten

„Wir bedauern, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung nicht durchfuhren konnten“, sagt Veranstalter Argo Konzerte. „Es wird aber auch im kommenden Jahr Rock meets Classic in bekannter Qualitat in Würzburg geben, und zwar am 9. April.“

Der örtliche Veranstalter ArgoKonzerte hat sich mit dem Tournee-Veranstalter, der Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH darauf geeinigt, dass diese „Rock meets Classic 202“ selbst als Veranstalter in Würzburg durchführen wird. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, wenn Kartenkäufer die Veranstaltung im nächsten Jahr besuchen möchten.

Auf diese Nachricht haben die Fans von „Rock meets Classic“ gewartet: Es geht weiter mit den größten Helden der Rockmusik, die auf ein Symphonie-Orchester treffen. Der Startschuss für die zwölfte Spielzeit fällt in Würzburg. Neben Joey Tempest (Europe) werden Midge Ure (Ultravox), Dee Snider (Twisted Sister), Mike Tramp (White Lion), Ronnie Romero (Rainbow) und Maggie Reilly (Mike Oldfield) mit von der Partie sein.

Kein Zweifel, es wird wieder einmal ein Abend gespickt mit Rock-Hymnen werden, wenn die Sänger und die Sängerin, begleitet von der Mat Sinner Band und dem RMC Symphony Orchestra, sich ein Stelldichein am Main geben werden. „The Final Countdown“, „We’re Not Gonna Take It“, „Vienna“, „Moonlight Shadow“, „When The Children Cry“ sind Klassiker, die heute noch genauso in ihren Bann ziehen, wie zu ihrer Entstehungszeit. Es sind schlichtweg Evergreens.

Und man darf gespannt sein, welche Hits sich noch in diese Perlenkette einreihen werden. Denn Ronnie Romero ist der derzeitige Sänger von „Richie Blackmore’s Rainbow“. Zusammen mit dem legendären Gitarristen performte er nicht nur Songs von „Rainbow“, sondern auch von „Deep Pruple“. Dabei überzeugte er mit seiner grandiosen Stimme und ließ Ronnie James Dio und Ian Gillan nahezu vergessen.

Joe Tempest ist zum zweiten Mal Headliner der Show. Bereits 2016 machte er einen tollen Job und brachte die Halle mit einem energiegeladenen Auftritt zum Brodeln.

Für eine weitere rockige Note wird Dee Snider von „Twisted Sister“ sorgen. Hits wie „We’re Not Gonna Take It“ und “I Wanna Rock” schrieben Rock Geschichte und werden auch in Würzburg zünden.

Wie geschaffen für eine Darbietung mit Rockband und symphonischen Orchester sind natürlich die Songs von „Ultravox“. Sänger Midge Ure hat auch 2021 wieder seine größten Hits und ein paar große Überraschungen im Gepäck.

Maggie Riley ist eine der Original-Sängerinnen des legendären Mike Oldfield. Die glasklare Sopran-Stimme der Schottin prägte Welthits wie „Moonlight Shadow“ und „To France“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020