Ein Abend mit Eva Hosemann

Burgfestspiele Jagsthausen, mit diesem Begriff verbindet man in erster Linie Freilichttheater im Sommer. Und lange Zeit war das auch so. Doch dann besann man sich darauf, dass Theater im Winter sowohl ein Gewinn für die Programmvielfalt als auch für die Besucher sein kann. Und so gibt es nun seit Jahren schon nicht nur zur Sommerzeit Theater im Hof der Götzenburg, sondern auch zur Winterzeit Theater in Jagsthausen, dann eben im Gewölbe der Götzenburg.

Bevor im Spieljahr 2019 als erste Premieren im Burghof am 1. Juni „Das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler und am 5. Juni die Musical-Comedy „The Addams Familly“ gezeigt werden, begann die Spielzeit im Gewölbe.

Alles nicht so friedlich

„Schon wieder Weihnachten?“ nennt die gebürtige Augsburgerin Eva Hosemann, Jahrgang 1962, die ihre Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien erhalten hat, von 1998 bis 2013 Intendantin des Theaters Rampe in Stuttgart war und seit 2014 stellvertretende künstlerische Leiterin der Burgfestspiele Jagsthausen ist, ihre Lesung, bei der ihr der Gitarrist Ludwig Bauer zur Seite steht.

„Alles nicht so friedlich“ heißt das Gedicht von Joseph Freiherr von Eichendorff aus dem 19. Jahrhundert, das am Anfang steht. Und damit ist auch schon die Thematik umrissen. Eva Hosemann trägt nicht nur Bekanntes vor, unter dem Motto „O du fröhliche, o du selige“, sondern mehr Unbekanntes und dazu auch Kritisches und Satirisches.

So kommt James Krüss mit „24 lange Tage“ zu Wort. Von dem Österreicher Ferdinand von Saar hört man „Christnacht“, von Friedrich von Bodelschwingh „Das Wunder der Heiligen Nacht“. Einen zeitlich breiten Raum, in dem Ein-Stunden-Programm nimmt „Das Krippenspiel“ von Jess Jochimsen ein.

Witzig-satirisch

Da erzählt der 1970 in München geborene, in Freiburg im Breisgau lebende Kabarettist und Autor, dessen Ein-Personen-Stück „Und draußen blüht es dir“, unter der Regie von Eva Hosemann, 2011 in Stuttgart uraufgeführt wurde, in der von ihm gewohnten witzig-satirischen Art von einem solchen und den Vorbereitungen dazu in einer bayerischen Grundschule. Dieter Schnabel

