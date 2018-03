Ein Abend voller Gegensätze

Anzeige

Mannheim.Feierliche Klänge und furiose Expressivität - mit einem Konzertabend, wie er gegensätzlicher nicht hätte sein können, hat gestern Abend der Neue Deutsche Jazzpreis in der Alten Feuerwache begonnen. Drei eher kühle, getragene Stücke gingen zum Auftakt ins Rennen um den Neuen Deutschen Kompositionspreis.Die Beiträge wurden anonym von dem Projektensemble M, einer Gruppe um den Trompeter Johannes Stange, vorgestellt. Die Bewerber mussten ein Stück für Jazzensemble und Violone, eine Bass-Gambe aus dem Bereich der Alten Musik, schreiben.

Danach überwältigte das Quintett des Festilvalkurators, dem US-Trompeter Wallace Roney,die Zuhörer geradezu mit einer geballten Ladung Power-Jazz.Kraftvoll, energetisch und lautstark bot die Gruppe modernen Post-Bop und Modal-Jazz in der Tradition des Miles Davis Quintetts der 1960er Jahre. Roney überzeugte dabei als kraftstrotzender Solist mit metallisch-scharfem Ton, rasanter Phrasierung und einem Gespür für weitgespannte Improvisationslinien. Angetrieben wurde die Band mit dem noch sehr jungen, naturgemäß noch nicht ganz ausgereiften Saxofonisten Emilio Modeste,dem höchst versiert aufspielenden Pianisten Oscar Williams und dem souverän agierenden Altmeister Curtis Lundy am Bass von dem explosiven Schlagzeuger Eric Allen, der aber bisweilen etwas hyperaktiv zur Sache ging..

Roney, der heute einen bereits ausgebuchten Workshop an der Musikhochschule gibt, wird gegen Mitternacht in der Alten Feuerwache die Preisträger des mit 10 000 Euro dotierten Neuen Deutschen Jazzpreises und des Solistenpreises (1000 Euro) auszeichnen. Die Kölner Band Salomea, das Sebastian Böhlen Sextett aus Berlin und das Münchner Vincent Eberle Quintett stehen dort heute ab 20 Uhr auf der Bühne. Das Publikum entscheidet per Abstimmung, wer gewinnt. Gegen 24 Uhr wird dann auch der Preisträger bzw. die Preisträgerin des Komponistenpreises benannt, der mit 2000 Euro dotiert ist. Neben Birgitta Flick aus Köln und Jakob Helling aus Graz gehört auch die Mannheimerin Alexandra Lehmler zu den Teilnehmern des Wettbewerbs.