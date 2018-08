„Ein Abend wie im Himmel“

Anzeige

Die Chorsänger des schwedischen Dorfes Ljusåker bezaubern mit ihrer Musik das Kreuzgang-Publikum in Feuchtwangen in diesem Jahr besonders. „Wie im Himmel“, das diesjährige Abendstück bei den Kreuzgangspielen, lockt so viele Zuschauer an, dass Zusatzvorstellungen angesetzt wurden.

Zusatzvorstellung

Zwei sind bereits im Kreuzgang über die Bühne gegangen, für eine dritte Zusatzvorstellung am Montag, 6. August, um 20.30 Uhr kann man ab jetzt noch Karten kaufen. Informationen und Eintrittskarten für alle Vorstellungen der Kreuzgangspiele gibt es im Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen, Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen, Telefon 09852/90444, E-Mail: karten@kreuzgangspiele.de, auf www.kreuzgangspiele.de und auf www.reservix.de.