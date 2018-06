Ein Appell für Zusammenhalt

Anzeige

In einem „Berliner Appell“ haben Kulturverantwortliche aus ganz Europa dazu aufgerufen, das kulturelle Erbe stärker für den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu nutzen. „Was uns zu Europa macht, ist die Kultur“, sagte EU-Kulturkommissar Tibor Navracsics gestern zum Abschluss eines Kulturerbe-Gipfels in Berlin. „Ziel ist, die Schubkraft von Kultur für Wirtschaftswachstum und soziale Entwicklung optimal einzusetzen.“ Der Gipfel war die europaweit größte Veranstaltung zum Kulturerbejahr 2018. In dem Appell forderten die Teilnehmer, den von der EU angekündigten Aktionsplan für das Kulturerbe schnell vorzulegen und umzusetzen. Der Erhalt von Traditionen, Denkmälern, Kunst und Kultur müsse als Schwerpunkt von der EU-Finanzpolitik anerkannt werden. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sprach von einer „Investition in die Zukunft“. dpa