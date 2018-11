Ein Augen- und Ohrenschmaus erster Güte

Seit 1928, als der erste Film unter dem Titel „Anastasia, die falsche Zarentochter“ gedreht wurde, beschäftigt das Schicksal der angeblich 1917 nicht zusammen mit ihrer Familie in Jekaterinburg getöteten Anastasia, der jüngsten Tochter des letzten russischen Zarenpaars, die Gemüter vieler Menschen in aller Welt. 1997 entstand der US-amerikanische Zeichentrickfilm „Anastasia“, auf dem das Broadway-Musical „Anastasia“ von 2018 fußt, dessen deutsche Erstaufführung jetzt im Stage Palladium Theater in Stuttgart stattgefunden hat.

Ein schöner Traum

Zum Schluss heißt es: „Anastasia war ein schöner Traum“. Und das gilt auch für das ganze Musical und dessen traumhafter Vorstellung. Das Buch stammt von Terrence McNally, die Musik von Stephen Flaherty, die Songtexte von Lynn Ahrens. Die gezeigte, mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmende, aber sie zuweilen zitierende Handlung ist zwischen 1906 und der Zeit vor dem Tod von Maria Faodorowna, der Mutter von Zar Nikolaus II. von Russland, angesiedelt.

Zu Beginn sieht man die Zarenfamilie im Schloss in St. Petersburg, am Ende besucht die falsche Anastasia ihre Großmutter in Paris, wo die ehemalige dänische Prinzessin aber nie gelebt hat, denn sie kehrte 1919 über England wieder in ihre Heimat zurück, wo sie 1928 gestorben ist.

Die Schauplätze St. Petersburg, dann Leningrad und zuletzt Paris bieten allerdings die Möglichkeit, einiges von der politischen Entwicklung in den ersten drei Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts zu zeigen und vor allem musikalisch Russisches und Französisches zu mischen.

In dem Musical sind es die zwei Gauner Wlad und Gleb, die Anja, ein junges Mädchen, zu Anastasia machen und sie als solche auch der Zarenmutter in Paris vorführen, die dort zusammen mit ihrer Hofdame, der Gräfin Lily, lebt.

Nimmt man dann noch Dimitri hinzu, der schon als Kind in Anja verliebt war und der zum Schluss auch die falsche Anastasia in die Arme schließen kann, dann sind schon die Hauptpersonen des Stücks genannt und einiges von der Geschichte erzählt. Zur Abrundung sei erwähnt, dass der „Bürgersmann“ Wlad einst der Liebhaber der Gräfin Lily war, der er nun in Paris wiederbegegnet, sodass auch diesem zweiten Glück nichts mehr im Weg steht.

Mehr Operette als Musical

Vor allem musikalisch gleicht „Anastasia“ mehr der guten, alten Operette als einem modernen Musical. Denn da wird in einer auf Spitze getanzten, klassischen „Schwanensee“-Ballettszene Tschaikowski zitiert, wie man im Übrigen auch häufig Walzerklänge hört und der Musik des frühen 20. Jahrhunderts – Cha-Cha-Cha, Charleston, Rumba und Tango – begegnet und auch russische Volksweisen und französische Musette anklingen.

Das Traumhafte an dem „Anastasia“-Traum ist jedoch die Art der optischen Darbietung. Da gebührt dem Bühnenbildner Alexander Dodge, der Kostümbildnerin Linda Cho und dem Video Designer Aaron Rhyne höchstes Lob, nicht zu vergessen, die Regisseurin Carline Brouwer. Denn was dieses Team da in zweidreiviertel Stunden, einschließlich einer Pause, auf die Bühne stellt, ist wirklich fantastisch.

Seien es nun die raschen, wie von Geisterhand gesteuerten Umbauten der stilsicher getroffenen architektonischen Kulissen, die wechselnden Projektionen von Landschaften, Parkanlagen, Wäldern, Bauten und Straßenplänen oder die Illusion einer Zugfahrt, das alles ist sozusagen einmalig und macht die Aufführung schon sehenswert.

Doch nicht genug damit, die Arrangements der handelnden Personen, und da nicht nur der Solisten, sondern auch hinsichtlich der immer wieder individualisierten Choristen, sind in jeder Beziehung gelungen und machen das Ganze zu einer Augenweide. Dazu kommen aber noch die darstellerischen und überwiegend auch stimmlich exzellenten Leistungen der Mitwirkenden.

Als Anja alias Anastasia zeigt Judith Caspari eine stimmende Entwicklung in der Gestaltung, die sie auch gesanglich gut bewältigt. Daniela Ziegler als Zarenmutter, die sich selbst als „eine schwierige und stolze Frau“ bezeichnet, ist nicht nur eine die Szene beherrschende, majestätische Erscheinung, sie gibt ihrer Rolle auch ein stimmlich gekonntes und schauspielerisch unverwechselbares Profil. Zwei fast sympathische Bilderbuch-Gauner sind Thorsten Tinney als Wlad und Mathias Edenborn als Gleb. Dazu kommt Milan van Waardenburg als verliebter und liebender Dimitri mit tenoralem Schmelz.

Für die komische Note sorgt Josephine Braun als Gräfin Lily. Die kompetente musikalische Leitung hat Boris Ritter. Dieter Schnabel

