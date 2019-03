Ein echter komödiantischer Volltreffer

„Feinster Maryland-Tabak! Wollen Sie mal riechen?“, mit dieser Offerte wendet sich Norine Lenglumé alias Sabine Unger ans Publikum. Kokett wandert der Blick durch die Reihen potenzieller Komplizen im Parkett des Komödienhauses. Kurz, dann schwenkt die Dame des Hauses die geöffnete Tabakdose unter der eigenen Nase und nimmt, stellvertretend für die Zuschauer, einen Sniff: „Wildheit, Freiheit, Puma!“, haucht sie verführerisch: „Riecht wie Mann in der Dose!“. Ein Satz wie aus feministischem Eis gemeißelt.

Vergnügen pur

Diese Formulierung – ein Amuse-Gueule um sich auf der Zunge zergehen zu lassen – verdankt „Die Affäre in der Rue de Lourcine“ von Eugène Labiche (1815 - 1888), uraufgeführt 1857 in Paris, seiner Übersetzerin Elfriede Jelinek. Nicht nur sprachlich, auch darstellerisch und inszenatorisch ist die Heilbronner Version (Regie: Marc Becker) Vergnügen pur.

Es ist noch früh am Tag. Sie in Dessous. Er röchelt, benebelt vom Restrausch einer durchzechten Nacht kriecht er ungelenk wie ein Käfer aus dem Himmelbett. Sein ahnungsloses Erwachen ist der Beginn eines aberwitzigen Albtraums.

Am Anfang war die Notlüge: Monsieur Lenglumé hatte Kopfschmerzen vorgetäuscht, doch statt sich in sein Zimmer zurückzuziehen, eilt er zum Internats-Bankett. Am Morgen danach wacht er mit heftigem Kater, großem Nachdurst und noch größeren Erinnerungslücken auf. Wer schnarcht da neben ihm? Hat er etwa jemanden abgeschleppt? Auf keinen Fall sollte das seine Frau erfahren. Am meisten staunt er selbst über seinen Bettgenossen: Es ist Mistingue, sein früherer Mitschüler, ein Streber den er noch nie leiden konnte. Das Geschehen eskaliert mit einer Zeitungsmeldung: In der Rue de Lourcine sei die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Man nimmt an, dass es sich um zwei Täter handelt. Vermutlich seien sie betrunken gewesen, denn am Tatort wurden ein Regenschirm und ein Taschentuch gefunden – genau jene Utensilien, die Lenglumé und Mistingue nach ihrer nächtlichen Sauftour vermissen. Haben sie den Mord auf dem Gewissen? Eine Kette von Indizien spricht dafür.

Der Autor Labiche ist ein Meister des Vaudeville, jener Theatergattung, die, inspiriert von Commedia dell’arte, Trink- und Spottliedern, seit der Französischen Revolution an Beliebtheit gewinnt. Mit 175 Gesellschaftssatiren, die meisten mit Ko-Autoren verfasst, hat Labiche ein eigenes Sub-Genre entwickelt: das „Vaudeville Cauchemar“, das Albtraum-Vaudeville. Raffiniert lotet Labiche den schmalen Grat zwischen Wahn und Wirklichkeit aus. Seine Figuren schlittern über dünnes Eis, tanzen über Abgründe und stolpern in rasanter Choreografie durch diese Tür-auf-Tür-zu-Komödie. Je absurder die Verstrickungen, desto verrückter die Verrenkungen der Figuren beim Versuch, sich aus der Malaise zu winden.

Winseln nach dem Schiri

Unübertrefflich Nils Brück in der Rolle des Lenglumé. Als Galan französischer Schule zieht er sekundenschnell alle Register männlicher Rollenmuster – vom Flirt mit dem Zuschauer, über Slapsticks à la Buster Keaton und einen simuliertem Wadenkrampf (am Boden liegend nach dem Schiri winselnd) bis zum kaltblütigen Mafioso (Don Corleone alias Marlon Brando) – nur, um die Ikonen dieser Mustermänner ironisch zu brechen. Umkreist wird die Hauptfigur von vier Charakter-Kometen: Sabine Ungers Norine lebt von französischen Tugenden, ein bisschen weltläufiges „Savoir vivre“, etwas Eleganz der „noblesse oblige“ und immer auf dem Quivive spürt Madame mit feinem Näschen den Extravaganzen ihres Gemahls nach. Einzigartig ist Sven Marcel Voss in der Rolle des Justin. Mit einer Prise Chaos mischt der gewitzte Bedienstete die Handlung auf und buhlt, wie die anderen beiden, um die Gunst des Publikums, indem er hinter vorgehaltener Hand kräftig lästert. Etwas weich konturiert Hannes Rittig seinen Mistingue, der einstige Musterschüler und Latein-Einser ist nun Chef de Cuisine. Er fungiert für Lenglumé als Sparringpartner. Famos Marek Egert als Potard, Lenglumés Vetter, ein wilder Filou im Körper eines verklemmten Musterknaben, der Norine an die Wäsche will.

Das historistische Interieur in Sand- und Altrosatönen (Ausstattung: Sandra Münchow) ist angenehm zurückhaltend. Umso markanter kommen die Charaktere im temporeichen Schlagabtausch aus Gags, Wortwitz und Situationskomik zur Geltung.

Regisseur Becker überlässt das Ensemble seiner unbändigen Spielfreude. Berauscht vom frankophilen Esprit überbieten sich die Akteure in überschäumendem Ideenreichtum. Die spannungsgeladene, perfekt getimte Krimi-Komödie ist ein Volltreffer.

