Ein Ende als Neubeginn

Die Ten Gallery im Quadrat T6 bietet gerade einmal 50 Quadratmeter Platz, im Speicher 7 waren es 400. Doch das kommt Andrea Schröter recht. „So kommt man schneller ins Gespräch. Und genau das will ich“, sagt sie. Fünf Jahre lang hatte sie den Club Speicher 7 am Mannheimer Rheinufer betrieben, jetzt zieht sie zu Deborah Musso in die Ten Gallery. Im Oktober beginnt Schröter mit den Diskussionsveranstaltungen, in denen es, ausgehend von Literatur, um gesellschaftliche und politische Themen gehen soll.

Am Eröffnungsabend ist es eng geworden in der Ten Gallery. Dicht gedrängt sitzen die Leute auf den Stühlen und lauschen der Musik von Markus Sprengler. Das stört Musso nicht: „Es ist nicht so steril wie andere Galerien, es herrscht Wohnzimmeratmosphäre“, sagt sie. Andrea Schröter sieht einen weiteren Vorteil: „Dieser Ort in den Quadraten ist leichter zugänglich als der Club Speicher 7 am Rheinufer.“

Gebührende Abschiedsfeier

Wenige Stunden zuvor hatte Schröter zum Abschluss im Speicher 7 noch einmal einiges aufgeboten. Für Konrad Hummel, den ehemaligen Leiter der Geschäftsstelle Konversion der Stadt, bot sich die Gelegenheit, den „Appell von Mannheim“ vorzustellen. Ein Aufruf an die Politik, die drängenden Probleme unserer Zeit systematisch anzugehen. Neben ihm sind noch andere Gäste gekommen, unter ihnen Theatermacher Michael Sommer und die Fotografen Steffen Diemer und Hannah Schemel. Sie präsentierten ihre nach afghanischem Vorbild konstruierte Kamera: Der Holzkasten ist Kamera und Dunkelkammer in einem. Auch Deborah Musso ist Fotografin. Ab Oktober zeigt sie an jedem dritten Donnerstag im Monat Fotoausstellungen aufstrebender Künstler. Wer dabei sein möchte, wendet sich direkt an die Ten Gallery (deborah.musso@ten-gallery.com). tge