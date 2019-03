Drei große neuproduzierte Theaterinszenierungen zeigen die Frankenfestspielen Röttingen diesen Sommer (12. Mai bis 18. August 2019). Viele neue, aber auch bereits bekannte interessante Gesichter werden hier unter der federführenden Hand des neuen Intendanten Lars Wernecke auf der Freilichtbühne zu sehen sein und ein exzellentes Ensemble bilden.

Wernecke, der in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem als Oberspielleiter am Meininger Staatstheater wirkte, konnte für den Musicalklassiker von Jerry Herman und Michael Stewart „Hello, Dolly!“ (Premiere 13. Juni), den er selbst inszeniert, Antje Rietz für die Titelrolle „Dolly Levi“ gewinnen.

Ihre starke Bühnenpräsenz bewies Antje Rietz bereits in den letzten Röttinger Spielsaisonen als „Eliza“ in „My Fair Lady“ (2017) und als „Fee aus dem See“ in „Monty Python’s Spamalot“ (2018). Die Berlinerin wurde zu Recht auch an anderen Theatern mehrmals mit Publikumspreisen ausgezeichnet.

Aus TV-Formaten bekannt

Besucher können sie nun an der Seite von Ingo Brosch als „Horace Vandergelder“ erneut in Röttingen erleben. Der erfahrene Theaterschauspieler ist sicherlich vielen auch aus TV-Formaten wie „Die Wache“, „Rote Rosen“, „Anna und die Liebe“ und „Find me in Paris“ bekannt.

Mit Lars Wernecke arbeitete er bereits in über zehn Produktionen zusammen. Teil des Ensembles zu „Hello, Dolly!“ sind zudem Marina Pechmann als Hutmacherin „Irene Molloy“, als ihre Angestellte „Minnie Fay“ Marie-Sophie Weidinger, Mirjam Baur als Vandergelders Nichte „Ermengarde“ sowie Tobias Rupprecht als „Ambrose Kemper“, Antje Eckhoff als „Ernestina Money“ und Frank Fiebig als Oberkellner „Rudolph Reisenweber“. Letztere drei standen schon auf der Röttinger Festspielbühne unter anderem bei „Im weißen Rössl“ (2018).

In den zentralen Rollen als Angestellte bei Herrn Vandergelder spielen Sebastian Ciminski-Knille als „Barnaby Tucker“ und William Danne als „Cornelius Hackl“. Beide Darsteller sind auch in der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ besetzt. Der vielseitige und mit mehreren Bühnenpreisen ausgezeichnete William Danne ist seit Jahren bedeutender Schauspieler am Hamburger Schmidt-Theater und oft bei den Luisenfestspielen Wunsiedel gefeiert worden.

Auch der Musical- und Operettendarsteller Sebastian Ciminski-Knille kann mit einer eindrucksvollen Liste von Auftritten an diversen Bühnen Deutschlands aufwarten.

Eine besondere schauspielerische und gesangliche Herausforderung ist die Titelrolle der Komödie von Peter Quilter „Glorious! – Die wahre Geschichte der Florence Foster Jenkins, der schlimmsten Sängerin der Welt“ (Premiere 27. Juni). Unter der Regie von Dietmar Horcicka nimmt die gebürtige Berlinerin Susanne Jansen die Rolle der „Florence Foster Jenkins“ ein.

Florence Foster Jenkins, deren bizarre Geschichte es auch 2016 auf die Kinoleinwand mit Meryl Streep und Hugh Grant brachte, sang mit unbändiger Lust berühmte Opernarien, allerdings mit der schlafwandlerischen Sicherheit, die Töne zu verfehlen.

Schlimm und leidenschaftlich

Die reiche Erbin füllte 1944 im Alter von 76 Jahren die New Yorker Carnegie Hall bis auf den allerletzten Platz und sorgte mit ihrem „Gesang“ für Lachern bei den Zuschauern der High Society.

Um die perfekte Illusion bilden zu können und tatsächlich so schlimm und leidenschaftlich zu singen, muss die Darstellerin in Wahrheit hervorragend singen können, wie Susanne Jansen.

Außer in zahlreichen Theaterproduktionen war Susanne Jansen auch in Film- und Fernsehrollen zum Beispiel bei „Rosa Roth“, „In aller Freundschaft“, „Wolffs Revier“ bereits zu sehen und arbeitete unter anderem mit Wim Wenders und John Schlesinger zusammen.

An ihrer Seite ist mit Thomas Henniger von Wallersbrunn als „St. Claire Bayfield“, Pascal Simon Grote als ihr Pianist „Cosme McMoon“, Eva Mannschott als „Dorothy“, Petra Friedrich als Haushälterin „Maria“ und Christine Zart als Mrs. Verindah-Gedge eine erlesene Schauspiel-Crew zu sehen.

Junger Regisseur

Die dritte Produktion der Frankenfestspiele „Der Vetter aus Dingsda“ (Premiere 4. Juli) inszeniert der junge Regisseur Björn Reinke. Die Berliner Operette von Eduard Künneke wird mit ihren skurrilen Verwicklungen und Ohrwürmern Alt und Jung gleichermaßen fesseln. Titel wie „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ gesungen von „August Kuhbrot, der erste Fremde“ in der Besetzung von Manuel Ried lassen jedes Operettenherz höher schlagen.

Von Barock bis zur Moderne

Der in Augsburg geborene Tenor sang unter anderem an Häusern wie dem Münchener Prinzregententheater und an Festivals wie dem Mozartfest Augsburg. Seine gesungenen Opernpartien umfassen die Spannweite vom Barock bis hin zur Moderne.

An renommierten Häusern zu Gast

So auch bei der weiblichen Hauptrolle „Julia de Weert“ gespielt von der Sopranistin Anne Steffens, die bei zahlreichen renommierten Häusern und Orchestern zum Beispiel Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz engagiert war.

Den „Roderich de Weert, der zweite Fremde“ singt Sebastian Ciminski-Knille, William Danne den „Egon von Wildenhagen“.

Desweiteren sind als Julias Freundin „Hannchen“ die Sopranistin Miriam Klein, als Julias Onkel „Josef Kuhbrot“ der Kabarettist Daniel Ebert und dessen Frau „Wilhelmine Kuhbrot“ die oft an der Wuppertaler Oper singende Mezzosopranistin Michaela Mehring sowie die einzigartige Angela H. Fischer in der Rolle der Dienerin „Frollein Hansen“ zu sehen.

Ergänzend sind bei „Hello, Dolly!“ und „Der Vetter aus Dingsda“ Laiendarsteller des Extra-Ensembles (insgesamt 23 Mitglieder) auf der Bühne reichlich in Aktion.

Die Inszenierungen werden, wie gewohnt, live von bis zu neun Musikern begleitet.

Stücke für Kinder

Neben den drei Produktionen zeigen die Frankenfestspiele Röttingen ab dem 12. Mai für das junge Publikum „Michel aus Lönneberga“, „Emil und die Detektive“, den „Festspiel-Aperitif“ mit jungen Chören und Musikgruppen aus der Region.

Außerdem laden Konzerte des „Heeresmusikkorps Veitshöchheim“ (4. Juni), der „Festspiel-Cocktail“ (28. Juli), „Radio Doria – Jan Josef Liefers und Band“ (13. August) und das Kabarett „Letzte Patrone“ mit Django Asül (16. Juli) in den Burghof ein.

Info: Nähere Informationen zum Programm und alle Termine gibt es unter www.frankenfestspiele.de oder unter Telefon 09338/ 972855.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019