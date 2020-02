Ein Fall für zwei

So ganz glücklich dürften die Verantwortlichen vor dem Start zur 70. Berlinale (20. Februar bis 1. März) nicht sein. Einen Neuanfang hat man versprochen, eine Modernisierung, ein Update. Doch dann holte die Vergangenheit die Filmschau ein. In Person von Alfred Bauer, von 1951 bis 1976 erster Leiter der Festspiele. Recherchen der Zeitung „Die Zeit“ hatten ergeben, dass der 1986 verstorbene Jurist und Filmhistoriker seine Karriere im Dritten Reich verschwiegen hatte. Ein hochrangiger Beamter der Reichsfilmintendanz soll er gewesen sein, laut Gesinnungszeugnis ein „eifriger SA-Mann“ mit politisch „einwandfreier“ Einstellung. Den nach ihm benannten Preis für „einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet“, hat man ausgesetzt, ebenso wie die von der Kinemathek und der Ernst-Reuter-Stiftung geplante Publikation Rolf Aurichs über Bauer und die Anfänge der Berlinale.

Gleich schwere Zeiten also für Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, Nachfolger von Dieter Kosslick, der seit dem 1. Mai 2001 das Amt des Direktors innegehabt hatte. Die Germanistin Rissenbeek, geboren 1956 im niederländischen Posterholt, lange Jahre Leiterin von German Films, dem Informations- und Beratungszentrum für die internationale Verbreitung deutscher Filme, ist als Geschäftsführerin für die kaufmännische Seite zuständig. Sie hat versprochen, eine unabhängige Kommission einzusetzen, um die „Affäre Bauer“ aufzuklären. Ihr offiziell gleichgestellt, de facto jedoch unterstellt, ist Chatrian, Jahrgang 1971, in Turin geboren, als Künstlerischer Leiter. Er gilt als glühender Cineast. Literatur und Philosophie hat er studiert, Bücher über Wong Kar-Wai oder Dokumentarfilmer Errol Morris geschrieben, zuletzt war er Chef des Filmfestivals Locarno.

Nachfolger von Kosslick

Lange Querelen waren der Entscheidung um die Neubesetzung vorausgegangen. Im November 2017 hatten 79 Kulturschaffende eine Erneuerung und Entschlackung der Berlinale gefordert. Gefragt war „eine herausragende kuratorische Persönlichkeit, die für das Kino brennt, weltweit bestens vernetzt und in der Lage ist, das Festival auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig in die Zukunft zu führen“.

Die Latte liegt hoch für das neue Doppel, dem besonders die (Hauptstadt-)Presse genau auf die Finger schauen wird. Auf den umtriebigen Kosslick hatte sie sich in den vergangenen Jahren eingeschossen: zu viele Filme, kein klares Konzept, kein Wagemut bei der Filmauswahl, keine Experimente… Dabei wird häufig übersehen, wie erfolgreich er es geschafft hat, die Berlinale zu einem Publikumsfestival zu machen.

487 504 Zuschauer wurden 2019 gezählt, 331 637 Tickets verkauft. Hinzu kamen 18 556 Fachbesucher und 3510 Pressevertreter. Imposante Zahlen, nicht zu vergessen die zahlreichen Stars, die seiner Einladung folgten, sowie sein unermüdliches politisches Engagement und sein Kampf um Gleichberechtigung.

Als Schwäche wurde ihm mangelnde Filmkompetenz vorgeworfen, gerne diesbezüglich ins Feld geführt, dass er Florian Henckel von Donnersmarcks späteren Oscar-Preisträger „Das Leben der Anderen“ nicht für den Wettbewerb berücksichtigt – oder schlicht – übersehen hat. An diesem Punkt soll Chatrians Expertise greifen. Er gilt als ausgewiesener Fachmann, dem wiederum nachgesagt wird, etwas publikumsscheu zu sein. Für ihn kein Problem, denn: „Mein Job ist es, die Filmemacher vor mich zu stellen.“

18 Filme aus 18 Ländern

18 Filme aus 18 Ländern hat er in den Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären eingeladen, darunter 16 Premieren und die Dokumentation „Irradiés“ des kämpferischen kambodschanischen Filmemachers Rithy Panh („Exil“). Für Deutschland hält Christian Petzold mit „Undine“ die Fahne hoch, weitere heimische Koproduktionen sind „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani, „DAU. Natasha“ von Ilya Khrzhanovskiy und Jekaterina Oertels sowie „Sheytan vojud nadarad“ von Mohammad Rasoulof. Typisches „Mumblecore“-Kino verspricht Kelly Reichardts „First Cow“, das ewige Enfant terrible Abel Ferrara hat sich für „Siberia“ erneut mit Willem Dafoe zusammengetan, und die Engländerin Sally Potter stellt ihr mit Javier Bardem, Elle Fanning und Salma Hayek prominent besetztes Drama „The Road Not Taken“ vor. Diversität ist auf alle Fälle schon einmal angesagt – auch in der siebenköpfigen Jury unter Vorsitz von Jeremy Irons, der unter anderem Regisseurin Annemarie Jacir aus Palästina und Filmkritiker Mendonça Filho aus Brasilien angehören.

