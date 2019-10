Ein Fest für die Sinne

„Schauen Sie, was für Feste in Cadiz gefeiert werden. Selbst den Hunger werden Sie vergessen“ singt Isabel Alvarez mit samtigem Timbre. Lyrik, Rhythmik und Melodie verschmelzen zu einer Alegrias, ein heiteres Stück mit ironischen Untertönen, das am Anfang der „Noche del Flamenco“ im Großen Haus steht. Organisiert von Suzann Bustani, beschert die „Nacht des Flamenco“ seit 2003 der Stadt Heilbronn alle zwei Jahre ein Stück vom immateriellen Weltkulturerbe, dem Theater ein volles Haus und den über 600 Flamenco-Fans ein große Vergnügen.

Erfüllt vom synkopierten Klatschen, dem Aufheulen der Seele im Gesang und mäandernden Gitarrenklängen, gehört die Bühne der 50-köpfigen Schülerschar.

Frauen schlendern in bunten Kleidern umher, drehen sich umeinander. Aus beiläufigen Begegnungen, vielleicht nur einem Blick, entspinnen sich tänzerische Dialoge. Die Musiker greifen kleine Impulse auf, entwickeln aus Klangfragmenten eine Melodie: „Ich liebe das Leben, während ich die Morgenluft einatme, wie pure Essenz, die deine Liebe ausströmt und ich liebe deine Küsse“.

Eindringlich ist David Moráns Stimme. Die anfängliche Leichtigkeit der Bulerias wendet er ins Nachdenkliche: „aber ich befürchte, dich morgen nicht wiederzusehen“.

Ob Schönheit, Liebe oder Leben, die Tragik der Vergänglichkeit bestimmt das andalusische Lebensgefühl. Im Hintergrund zeigt eine Projektion die Alhambra samt Palmen, Arkaden und Wasserspiegelungen. Maurische Lebensart, davor sitzt die Mater flamenca Suzann Bustani.

Die Tochter einer Deutschen und eines Jordaniers, aufgewachsen in Heilbronn, wird von den Musikern Isabel Alvarez (Cante) aus Sevilla, David Morán (Cante) aus Jerez de la Frontera sowie den Gitarristen Tohamy Bustani (Toque) und neu im Ensemble Diego Rocha (Toque) flankiert – beide Gitarristen leben in Deutschland und begleiten professionell Flamenco-Unterricht.

Ob Alegrias, Bulerias, Soleares, Tangos oder Tientos – jedes Stück ist ein kleines Gesamtkunstwerk. In der Cantina schleudern Tänzerinnen lange, schwere Rüschenschleppen mit lässigem Fußtritt durch die Luft, demonstrieren Stärke. Kubanisch angehaucht kokettieren sie in der Guajira mit farbigen Fächern. Windgeschwind fliegen Fransentücher und umgarnen die Frauenkörper. Im metallischen Klopfen von Hammer und Amboss, in der Martinete, erklingt das Echo von Hufschmieden – oder Erfahrungen von Folter: „Ein Stockhieb nach dem anderen traf meinen Körper, aber sie haben mich nicht zum Reden gebracht!“

Elegant entwickelt Bustani choreografische Abläufe. Immer im Bewegungsfluss stieben die Mitwirkenden auseinander, zueinander, wendet sich manchmal den Musikern, meist dem Publikum zu. Zurufe heizen die Stimmung an. Das Trommelfeuer schneller, präziser Fußtechnik mit Doppelschlägen und Triolen bringt die Ausführenden bis an die Grenze der Erschöpfung: „Tanze im Takt Farruca-Tänzerin, wirf all deine Schmerzen von dir!“

Der Zuschauer erfreut sich wie beim Film mal an der Totale, mal zoomt er ins Detail, entdeckt faszinierende Gesichter starker Persönlichkeiten. Anfänger, Fortgeschrittene und Profis, Jung und Alt (die Altersspanne reicht von neun bis 77 Jahre) stehen hier gemeinsam auf der Bühne.

Im Flamenco-Studio der Bustani versammeln sich 20 verschiedener Ethnien. Diese wilde Mischung spiegelt sich auch im Publikum, obwohl sich das Theater genau dies wünscht, ist eine so bunte Gesellschaft im Theater-Alltag selten zu finden.

Flamenco – ein Fest für die Sinne!

