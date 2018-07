Ein Feuerwerk des Gesangs

Anzeige

Moderiert von dem witzigen und belesenen Christian „Chako“ Habekost, der ironisch die Musikgeschichte aufs Korn nimmt und sich an den Kritikern aller Zeiten abarbeitet, mit wohlfeilem Erfolg.

Stabile Tiefen, mühelose Höhen

Tenöre erobern die Welt, zumindest aber Frauenherzen. Wenn Irakli Kakhidze unter anderem die Arie des Rodolfo aus Puccinis „La Bohème“ mit Schmelz und anrührendem Gefühl ausstattet, entstehen sofort Bilder von der ärmlichen Dachkammer in Paris, in der trotz winterlicher Kälte so herrlich gesungen werden kann. Ähnlich schön seine „Carmen“-Einfühlung als „Don José“. Auch auf Juray Holly dürfen sich die Opernfreunde freuen, wenn er in der neuen Spielzeit das Ensemble bereichern will, denn Material und Potenzial blitzen als Gounods „Romeo“ und mit Verdis „La Donna è mobile“ bestechend auf.

Genug geschwärmt, den Frauen gehört die Bühne, sie sind die Primadonnen, die wahren Stars. Hinreißend schön gestaltet – nur als Beispiel – Nikola Hillebrand die Arie der Philine von Ambroise Thomas. Das französische Fach liegt ihr, denn so nuanciert und geschliffen zugleich ist diese Arie selten zu hören. Oder Julia Faylenbogen, ihr Mezzo leuchtet, hat stabile Tiefe und mühelose Höhe und vor allem wunderbaren Wohllaut etwa in Pochiellis „Voce di donna“. Ebenso beeindruckend Sophie Rennert als Gluck-Orpheus in der Berlioz-Bearbeitung oder gemeinsam mit Nikola Hillebrand im zauberischen Duett von Léo Delibes.

Zu Gounods „Faust“-Walzer und Wagners Ouvertüre zur frühen Oper „Das Liebesverbot“, die kaum einer kennt, doch beides spritzig serviert, wurde dann das ersehnte und gut synchronisierte Brillant-Feuerwerk in den nächtlichen Himmel geschossen. Zündend wie die Musik, denn die Spezialisten von „Art & Fire“ haben sich einiges einfallen lassen. Im Schulaufsatz mag es – nach Elgars pompösem Marsch als Rausschmeißer – heißen: Dann gingen alle zufrieden nach Hause. In diesem Fall sogar beschwingt; ach, ja, würde uns doch nicht immer wieder der schnöde Alltag einholen. Die beste Nachricht zum Schluss: Das „Schloss in Flammen“ steht noch, die Feuerwehr brauchte nicht einzugreifen.

