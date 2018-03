Ein Feuerwerk ganz großer Gefühle

Anzeige

Südländisches Flair

Wäre bloß der ramponierte Sitz im Parkett des Großen Hauses im Mainfrankentheater nicht so unbequem, hätte man bei der Premiere von Gioachino Rossinis beliebter Oper in Anlehnung an die „commedia dell‘arte“ tiefenentspannt geradezu vor Wohlgefallen zerfließen können. Schon bei der Ouvertüre des schwungvoll-federnd unter der Leitung von Marie Jacquot aufspielenden Philharmonischen Orchesters erfreute das Bühnenbild von Susanne Hiller mit dem Anwesen Bartolos an einem Platz in Sevilla gegen Ende der Nacht.

Schwachrötlich schimmert die Straßenbeleuchtung, ein Austräger wirft Zeitungen ein; eine landet vor der noch verschlossenen Jalousie eines Ladengeschäfts und wird später von einem Nachtschwärmer einfach eingesteckt. Zweimal passiert ein Rennfahrer den Platz, drei junge Mädchen passieren angeregt schwatzend den Platz auf ihrem Heimweg und ein Herrchen hat so seine Probleme mit dem störrischen Hund. Langsam wird es heller und Fiorello, der Diener Almavivas, späht auf den Balkon von Bartolos Haus, wo sich auch bei Graf Almavivas Eintreffen nichts rührt. Selbst durch die geschlossenen Fensterläden, hinter den die angebetete Rosina selig schlummert, schimmert kein Licht.

Vergeblich ist der Versuch des Grafen, mit einem überdimensionalen Frauenporträt an einem Gerüst, von dem er mit Musikern ein Ständchen („Ecco, ridente in cielo“) bringt, die Aufmerksamkeit seiner Angebeteten zu gewinnen. Eine neonbeleuchtete Telefonzelle am Rande veranschaulicht, dass wir uns noch in der internetfreien Vor-Smartphone-Ära befinden. Dass Männer die wahren Romantiker sind, demonstriert im zweiten Akt der „klassische“ Einstieg zu Rosinas Gemächern mit einer Leiter.

Dass aber das Geld die Welt regiert, wird nicht nur bei den mit Bargeld zu entlohnenden Musikern sichtbar. Der umtriebige Barbier, dem sich Almaviva als Student namens Lindoro vorstellt, stellt ohne Umschweife klar, dass er seine Dienstleistungen in jeder Hinsicht aber angemessen vergütet sehen will. („All‘idea di quel‘ metalo“). Doch der verliebte Graf ist auf seine Hilfe angewiesen, weil Doktor Bartolo als Vormund sein Mündel Rosina wie einen Schatz so eifersüchtig behütet, dass eine Annäherung fast unmöglich erscheint. Denn Lustgreis Bartolo selbst will sich mit der jungen Rosina vermählen und so den Zugriff auf die zu erwartende, nicht unbeträchtliche Mitgift sichern.

Mit vorwärtsdrängendem Elan ist Daniel Fiolka der Hingucker im pinkfarbenen Anzug ( Kostüme: Katharina Diebel) , wenn er sein offenbar randvoll mit Terminen gefülltes lila Notizbüchlein herausholt und aufgestylt, wie es sich für einen Figaro gehört, in gewellter blonder Tolle, in dunklem James-Dean-Fön-Look oder dann wieder blond im asymmetrischen Glatthaar-Pony das komödiantische Treiben befeuert.

Kernig-klarer Bariton

Schon mit der legendären Auftrittsarie „Largo al factotum“ spielt Daniel Fiolka, in Würzburg Theaterpreisträger 2017, mit einem kernig-klaren Bariton und intensiver Bühnenpräsenz seine Qualitäten aus. Glaubhaft verkörpert er den überlasteten Figaro („Una alla volta“ - Alles auf einmal), der nicht nur zum Haarschneiden und zum Rasieren, sondern als Ratgeber und Helfer in allen Lebenslagen geschätzt wird.

Vergnüglich sind die letztlich vergeblichen Bemühungen von Bartolo zu verfolgen, sein Mündel Rosina unter häuslichem Verschluss zu halten. Bryan Boyce beweist in gelb-beiger Stoffhose, Pulli und Brille als mürrischer und misstrauischer Vormund ungeahnte komödiantische Talente, wie er sich bar jeder Menschenkenntnis für unwiderstehlich hält. Schon mit seiner abgrundtief-sonoren Bassstimme in der Arie „Un dotor della mia sorte“ steht Boyce in dieser Paraderolle gesanglich – und in Sachen Selbstverliebtheit – dem Barbier in nichts nach. Einfach nur gekonnt ist sein Jonglieren im rasanten Parlando-Mittelteil.

Den Grafen Almaviva als jungen Liebhaber verkörpert Roberto Ortiz mit einem koloratursicheren Belcanto-Tenor mit feinem Schmelz und stimmlicher Wandlungsfähigkeit, wenn er sich als betrunkener Soldat oder als Musiklehrer in Bartolos Haus einschleicht, um Rosina seine Aufwartung zu machen.

Auch bei den technisch anspruchsvollen Arien und reich verzierten Nummern lässt Ortiz nie die nötige Leichtigkeit vermissen. Viel Witz und Temperament bringt Marzia Marzo als Mündel Rosina im kecken rosagestreiften Petticoatkleid auf die Bühne; ihren ausgereiften Mezzosopran setzt sie gekonnt ein, um- konträr zu ihrem jungmädchenhaften Outfit – als selbstbewusste liebende Frau zu überzeugen, die dem knorrigen Alten Bartolo einen dicken Strich durch seine Rechnung macht.

Gleich im ersten Akt hat Igor Tsarkov als Rosinas Musiklehrer Basilio mit seiner Verleumdungsarie „La calunnia è un venticello“ seinen ersten großen Auftritt, den er mit einem profunden Bass mühelos bewältigt. Unbedingt zu erwähnen ist Akiho Tsujii als Bartolos Hausangestellte Berta, die sich in einem Berg von Umzugskartons mit einer hell strahlenden Arie „Il vecchiotto cerca moglie“ ihre eigenen Gedanken über das Alter und die Liebe macht, die sie im Schlussbild mit Basilio findet. Der von Anton Tremmel einstudierte kleine Männerchor, Paul Henrik Schulte als Fiorello und David Hieronimi in der Rolle eines Offiziers komplettieren das wie aus einem Guss agierende Ensemble.

Nicht mit Gags überfrachtet

Die einfühlsame, insgesamt konventionelle Regie überfrachtet die Oper nicht mit Gags, sondern setzt mit präzisem Timing ganz auf die Wirkung der Komposition und des Gesangs; bestes Beispiel ist das Finale des ersten Akts, als sich Almaviva als betrunkener Soldat in Bartolos Haus schleicht, dort den Rüpel mimt und zugleich galant Rosina umschwärmt.

Der von ihm ausgelöste Tumult ruft Wachen auf den Plan, was das Chaos komplettiert, weil jeder seine eigene Version des Geschehens besingt. Den folgenden rauschhaften Wirbel, in dem allen Protagonisten der Kopf zu platzen droht, illustriert Benedikt Kreutzmann mit einem sich immer rascher drehenden Lichtkarussell. Rossini beendet das Durcheinander in Form eines strengen Kanons.

Eine verblüffende Choreografie zum Schmunzeln bietet die Inszenierung, als Rosina ihre Gesangsstunde bei dem als Musiklehrer auftretenden Grafen nimmt und beide jede Unaufmerksamkeit des schläfrigen Bartolo zu nutzen wissen. Als dann auch Figaro zur Rasur des Alten erscheint, ist das Vergnügen komplett, weil das Geschehen perfekt synchron zur Musik abläuft. Und diese glänzt mit virtuosen musikalischen Effekten, umschmeichelt die Herzen der Zuhörer, schraubt sich in stürmische Höhen, um das Knäuel der Leidenschaften atemberaubend mit Esprit und Leichtigkeit zu entwirren.

Unterschiedslos wurden alle Mitwirkenden mit Standing Ovations gefeiert.

