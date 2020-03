Mit dem von Robert Gilbert vertonten, von Werner Richard Heymann stammenden Text „Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt“ feierte das Sextett auf der Bühne Triumphe. Doch die Fortsetzung „Ein Freund bleibt immer ein Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt“ hielt der Wirklichkeit nicht stand. Welchen Einfluss Politik auf Kunst haben kann, das lässt sich an der Geschichte der „Comedian Harmonists“ ablesen.

Nur ein halbes Jahrzehnt, vom Ende der 20er bis zur Mitte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, hat die Gesangsgruppe in der ursprünglichen Formation bestanden. Dann wurde sie aus politischen Gründen zerschlagen. Denn die Hälfte der Mitglieder waren sogenannte Nicht-Arier – und das war damals nach der Machtergreifung für den nationalsozialistischen Obrigkeitsstaat und seine Rassenpolitik wichtiger als künstlerische Erfolge.

Im Februar 1935 gaben die „Comedian Harmonists“ ihr letztes Konzert, und das nicht in Deutschland, wo sie seit 1934 schon nicht mehr auftreten durften, sondern in Norwegen. Danach löste sich das Sextett auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg scheiterten sämtliche Versuche einzelner Mitglieder, das alte Ensemble wieder zu beleben.

Doch die „Comedian Harmonists“ sind noch heute ein Begriff in der Musikszene. In den vergangenen Jahren haben ihnen immer wieder Autoren ein literarisch-musikalisches, aber auch politisch-menschliches Denkmal gesetzt. Zwei davon sind der Dramaturg Gottfried Greiffenhagen und der Musiker Franz Wittenbrink. Mit ihrer Version der Geschichte sind nun die „Comedian Harmonists“ im Alten Schauspielhaus in Stuttgart erfolgreich.

Das Ganze ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Erfolgsnummern der „Comedian Harmonists“, wenn diese auch nicht zu kurz kommen. Vielmehr erfährt man auch ihre Geschichte, von den Anfängen, als Harry Frommermann durch eine Annonce im „Berliner Lokal-Anzeiger“ Sänger für das zu gründende Ensemble suchte, über ihre Probenarbeit und ihre Erfolge bis zur Auflösung. Man lernt vor allem aber auch die Personen und ihre unterschiedlichen Charaktere kennen: Den strebsamen Tenorbuffo Harry Frommermann, den geschäftstüchtigen Bass Robert Biberti, den etwas eitlen Tenor Erich-Abraham Collin, den die Frauenherzen erobernden hohen Tenor Ari Leschnikoff und den umgänglichen Bariton Roman Cycowski sowie den Pianisten Erwin Bootz. Und man erfährt auch einiges von dem politischen Umfeld, vom Aufstieg der Nazis, der mit dem politisch bedingten Abstieg der „Comedian Harmonists“ einherging.

Wenige Requisiten, darunter eine Schallplatte der „Revelers“, dem amerikanischen Vorbild der „Comedian Harmonists“, auf einem Grammophon, ein Klavier, dazu Zwischenvorhänge, das genügte der Ausstatterin Barbara Krott, um Atmosphäre zu schaffen, wozu auch die entsprechende Kostümierung der Akteure nicht unwesentlich beitrug, zunächst Alltagskleidung, dann Kreissägen und schließlich das Sextett im Frack. Dann konnte es losgehen, einerseits mit der Folge der bis heute unvergessenen Lieder, wie etwa „Veronika, der Lenz ist da“, „Mein kleiner, grüner Kaktus“, „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „Wochenend und Sonnenschein“, „In der Bar zum Krokodil“ und dem bereits erwähnten „Ein Freund, ein guter Freund“, andererseits mit der Dokumentation des politischen Geschehens, das in der Forderung gipfelte : „Die jüdischen Sänger müssen entfernt werden“. Geschickt arrangierte und inszenierte Klaus Seiffert das Ganze, unterstützt von dem Choreographen Mario Mariano. Die musikalische Leitung hatte Florian Fries, der zugleich den Pianisten Erwin Bootz verkörperte.

Vor allem ihren stimmlichen Aufgaben vollauf gewachsen waren die Sänger-Darsteller Tobias Rusnak (Ari Leschnikoff), Loic Damien Schlentz (Erich Collin), Michael Rapke (Harry Frommermann), Marc Trojan (Roman Cycowski) und Tobias Hagge (Robert Biberti). Nicht zu vergessen, in verschiedenen Sprechrollen, Uwe-Peter Spinner.

Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.03.2020