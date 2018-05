Ein Gefühl für die Form

Sabine Effinger komponiert in ihren Gemälden unterschiedlichste Farben, Materialien und Motive. © Eigenbrodt

Sabine Effinger ist in der Region keine Unbekannte und in der Galerie in der Tulla-Realschule schon zum zweiten Mal mit ihren Zeichnungen vertreten. Bekannt wurde sie vor allem durch den Welde Kunstpreis 2006. Seither ist die Münchnerin regelmäßig in Mannheim zu Gast und gibt sogar Workshops in der Tulla-Realschule, was ihr nach eigenem Bekunden große Freude macht.

Künstlerisch arbeitet

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.05.2018