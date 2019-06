Ein Hauch von Rebellion

Sie kamen 1989 aus Mannheim, um die Kunst in neue Dimensionen zu führen – und trafen in Berlin auf eine Bewegung, die die halbe Welt auf den Kopf stellte. Ihr Konzept mutete dabei so ebenso monumental an wie der Mut, den 15 Künstler aus Mannheim und dem Rhein-Neckar-Delta aufbrachten, um „Industrietempel“ mit Theater und Tanz, progressiven Skulpturen und visuellen Installationen zu zieren. Kunst wurde Kult und Nächte verzogen wie im Rausch. 30 Jahre später mag der wilde Freiheitsdrang einer unterdrückten Gesellschaft in der Nachkriegszeit etwas gewichen sein: Der progressive Geist lebt weiter. Und wird am Wochenende im Mannheimer Jungbusch einmal mehr für Aufsehen sorgen.

Doch von Anfang an: Die Keimzelle bei den Industrietemplern war laut. Und grell. Und enthusiastisch. Auch Thomas Reutter, 1989 ein junger Kerl von 20 Jahren, ist damals schon mit dabei und erinnert sich im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir wussten nicht, wie wir unsere Kunst realisieren sollten. Uns war nur klar: Wir wollen es unbedingt. Und wir wussten: Alles geht.“ So schafft ein Dutzend Freiwilliger am 30. September 1989 Stromaggregate ins längst stillgelegte Mannheimer Strebelwerk, besorgt Paletten von Bier, Lichttechnik und Platten, um mit 1500 Menschen eine legendäre Party zu feiern, die heute noch vielen, die dabei waren, wie in die Sinne tätowiert scheint.

Kein Jahr später, kurz nach der Wende dringen aus Mannheim angereiste Vollblutverrückte in Chemnitz in die verlassene VEB Stahlgießerei ein, um den eigenen Coup unter dem Arbeitstitel „Feierabend“ zu wiederholen. Als die Volkspolizei davon erfährt, ist man nicht etwa schockiert: Während ein Teil der verschworenen Gemeinschaft den strengen Beamten ein Bier anbietet, sinniert der andere schon über einen neuen Unterschlupf.

Konspirative Treffen

Das Kunststück dabei: Obwohl die Industrietempler als gemeinnütziger Kulturverein anerkannt sind, existieren keine Mitgliederlisten. Die Treffen finden zunächst konspirativ an immer neuen Orten statt. Auf Pappdeckel werden Nummern notiert – Telefonketten fungieren als analoge WhatsApp-Vorboten. Kurzum: „Wenn wir wirklich Leute brauchten, war man füreinander da“, wie Reutter schwärmend zurückdenkt und dabei vor allem stolz darauf ist, wie man Mannheim als ungewöhnlichen Kunstort eroberte. Lange bevor sich das Kollektiv auf dem ehemaligen Braas-Gelände in der Neckarau zeitweise niederlassen kann, hinterlässt man bereits 1993 im damaligen Landesmuseum für Technik und Arbeit mit Tankred Dorsts Drama „Sand“ Spuren - und setzt die Reise der Reize fort.

Denn ob immer neue Templer 1994 in der Walzmühle ein Konzert für Abrissbirne und Maultrommel geben, oder gemeinsam mit den Söhnen Mannheims im Wasserturm auftreten: Immer umgibt diesen Bund ein Hauch zwischen der Rebellion des Ortes und der Revolution der Sache. Dass es dem Kollektiv dabei gelingt, Persönlichkeiten wie Beate Zschiesche oder Alexander Peschko an sich zu binden, um in Tanz und Theater eine Sprache zu entwickeln, die selbst in freien Häusern oft erst Jahre später verstanden wird, imponiert zum einen der Stadtverwaltung. Die begreift rasch, dass sie es nicht mit Hausbesetzern, sondern unkonventioneller Kunst zu tun hat. Zum anderen herrscht in der Szene Solidarität – ob im Ludwigshafener Müllheizkraftwerk die Verschwendung der Moderne mit den „Apologeten des Wachstums“ durch die Schrottpresse gejagt, oder im Luitpoldhafen das erste Kulturschutzgebiet ausgerufen wird.

Auch das große Jubiläumsprojekt „DÁRK“, bei dem sieben Hochfrequenzbeamer den Mannheimer Jungbusch am Samstag, 22. Juni. mit 50 Werken in das kritische Licht von Hoffnung und Skeptizismus tauchen sollen, dürfte nicht weniger radikal interessant ausfallen.

Doch vielleicht ist ja auch das ein Zeichen – dass es den ungezügelten Mut dieser Künstler heute keinen Deut weniger braucht, als bei ihrer Gründung vor 30 Jahren.

