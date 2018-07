Ein Hauch von Süden wehte in Franken

Anzeige

Das Open-Air mit dem oberbayrisch-italienischen Kult-Trio in Röttingen war als einer der wesentlichen Höhepunkte im Frankenfestspieljahr 2018 angekündigt worden. Und das zu Recht, wie sich von Beginn an bis zum Schluss an diesem geradezu italienisch anmutenden Hochsommerabend zeigte.

„Griaß Eich“, begrüßten der aus Sizilien stammende Pollina auf Bayrisch und Schmidbauer mit einem „buena sera“ auf Italienisch das Publikum. Und damit war bereits ein Zeichen gesetzt, dass die „Süden“-Tour 2018 unter dem Motto „Ritorniamo! Do samma wieda!“ erneut das Konzept beinhalte, bei dem sich sowohl in den auch neu dafür verfassten Liedern häufig Deutsch und Italienisch abwechselten als auch insbesondere Schmidbauer und Pollina gesanglich jeweils mit beiden Sprachen.

Neben den extra für „Süden“ geschriebenen Titeln seien manche Lieder, die sie schon früher als Duo gespielt hätten, im Trio erst richtig vollkommen geworden, erzählten Schmidbauer und Kälberer bei einigen Beispielen, so etwa die Ballade „Im Süden meines Herzens“. In ihrem Programm mit Pollina ging es immer wieder um den Süden. So auch bei „Richtung Süden“, einem Song, der sich um die seit 2010 inzwischen zum Ritual gewordenen gemeinsamen Tage über Sylvester auf Sizilien dreht.

Dass der Süden jedoch nicht nur im Positiven, sondern nach wie vor auch im Negativen ein Thema sei, das die Menschen bewege und auch von den Künstlern neue, aktuelle Stellungnahmen fordere, verdeutlichte Schmidbauer zwischendurch mit immer wieder auch sehr kritischen Äußerungen und Kommentaren zu politischen und gesellschaftlichen Lagen. „Die ganz große Kunst“ daraufhin zum Beispiel der Titel eines Liedes über Flüchtlinge, die aus dem Süden kommen und in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Italien landen.

Ebenfalls hohe Vielfältigkeit und Abwechslungsreichtum bewiesen vor allem Kälberer und Pollina, die sich zum einem am Piano abwechselten und zum zweiten jeweils an mehreren Instrumenten glänzten. Kälberer an Percussion sowie am Akkordeon, Vibrandoneon und Hang, einem erst 2000 in Bern erfundenen Instrument, zudem mit begeisternden Pianosoli, Pollina an der Gitarre und atemberaubend wirbelnd an einer sizilianischen Tamburello.

Gemäß dem Motto des Klassikers „Momentensammler“, nämlich Momente fürs Herz zu sammeln, diese Möglichkeit boten die sehr ausdrucksstarken Schmidbauer, Pollina und Kälberer an diesem stimmungsvollen und herrlichen Musikabend durchgängig, sowohl durch ihr gemeinsames „Aufspuin“ zumeist als Trio, zwischendrin Werner & Martin auch als Duo bei „I bin wieda herob’n“ – eine äußerst stimmungsvolle Ballade über einen Sommerabend alleine auf einem Berg in den Inntaler Alpen – oder Pippo solistisch bei einer Hommage an seinen Onkel, der ab den 70er Jahren lange Zeit als Gastarbeiter in Deutschland gelebt und deutsche Mentalität schätzen gelernt habe.

Als zur bereits späten Stunde das „Süden-Ritorniamo“-Trio nach stehenden Ovationen stürmisch geforderte Zugaben unter anderem zum Mitsingen „Bella ciao“ und „An Dog so wia heit“ sowie am Ende die Erzählung „Zwoa Gschicht’n, oa Liad“ präsentierte, war es der Abschluss eines absolut begeisternden, zauberhaften und geradezu legendären bayrisch-italienischen Konzertabends.

„Süden“ – die Geschichte geht weiter, gilt auch für 2019, wenn es erneut heißt, „Ritorniamo! Do samma wieda!“ Denn wie Schmidbauer bekanntgab, habe der große Erfolg der diesjährigen „Süden“-Sommertour das Trio dazu beflügelt, im Herbst zusammen wieder ins Studio zu gehen, neue Songs zu schreiben und aufzunehmen, um dann im kommenden Jahr mit neuer CD und neuem Programm abermals auf Tournee zu gehen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018