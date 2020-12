Wir sprechen von einem multifunktionalen Bauwerk, das Schöngeister anlockt und gleichzeitig einen Ort darstellt für große, teils internationale Zusammenkünfte. Dabei bietet es reichlich Sitz- und Stehplatz, auch wenn dieser in diesen Monaten bei Weitem nicht ausgeschöpft werden kann. Besucher finden es an einem Ort, der auch als Tor zur Pfalz verstanden wird.

In seinem rechten Gebäudeteil beherbergte unser Objekt zu pandemielosen Zeiten bereits etwa Dermatologenkongresse genauso wie das Landestrachtenfest der Donaudeutschen Landsmannschaft, den Deutschen Ärztetag oder den Deutschen IT-Gipfel. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz spielt regelmäßig im Konzert- und Festsaal. Die linke Hälfte unseres Gebäudes widmet sich dem Schauspiel. Dem lichtdurchfluteten Objekt wird eine bewegte Geschichte nachgesagt. „Zwei Mal gebaut, zwei Mal saniert, zwei Mal wiedereröffnet“, formuliert es etwa Michael Cordier. Zum ersten Mal – nämlich Ende der 1920er Jahre – setzte man unser Objekt an einen Fleck, der damals unter dem Namen „Jubiläumsplatz“ bekannt war. Im Zweiten Weltkrieg nahm unser Bauwerk großen Schaden. Provisorisch baute man einzelne Teile wieder auf. Schon einige Jahre später aber musste es einer neuen Verkehrsführung weichen und wurde abgerissen. Zu der Zeit stand an anderer Stelle in derselben Stadt zum Glück schon sein stolzer Nachfolger. Er nahm in revolutionären Zeiten, 1968, zum ersten Mal seinen Betrieb auf. Diesen Anlass feierte man mit Mozarts „Zauberflöte“, die das Mannheimer Nationaltheater unter seinem Dach inszenierte – schon damals setzte unser Bauwerk auf das Prinzip der Gastspiele. Hin und wieder zeigt es auch Eigen- oder Koproduktionen. Einmal im Jahr trägt es die Festspiele seiner Stadt aus.

Von 2007 bis 2009 wurde unser Objekt saniert. Hansgünther Heyme, der deutsche Theaterregisseur, ist mit seiner Geschichte eng verbunden. Heute assoziiert man es auch mit dem Namen Tilman Gersch. Selbst wer unser Gebäude noch nie von innen gesehen hat, mag erraten, von welchem die Rede ist: Außen vor unserem Bauwerk steht eine mehr als 20 Meter hohe Säule.

