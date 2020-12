Ein „heißer“ Sommer

Nach der Komplett-Absage der Frankenfestspiele 2020 aufgrund der Corona-Pandemie können sich Besucher nun auf eine „heiße“ Spielzeit im nächsten Sommer auf der Röttinger Burg Brattenstein freuen. Der Vorverkauf startet an diesem Montag. Nach dem Hit-Musical „Hello, Dolly!“ kommt ein weiterer Broadway-Klassiker mit rasantem Witz, schwungvollem Tanz und mitreißender Musik auf die Bühne. Das Erfolgsmusical „Sugar – Manche mögen’s heiß“ feiert am 17. Juni 2021 Premiere und basiert auf der Billy Wilders Filmkomödie „Some Like It Hot“ mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon. Die herrlich swingende Musik von Komponist Jule Styne und das temporeiche Buch von Peter Stone lassen die wilden 20er Jahre wieder aufkeimen.

Die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ feiert am 1. Juli 2021 Premiere. Das Meisterwerk von Jacques Offenbach ist in einer eigens für Röttingen geschaffenen Fassung zu sehen. Ein weiterer Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ aus dem Jahr 2012 kommt als gleichnamige Komödie auf die Röttinger Festspielbühne (Premiere 8. Juli 2021). Die Geschichte des Films hat Autor René Heinersdorff für die Bühne neu geschrieben.

Auf einen wiederholt hervorragenden Abend mit dem „Heeresmusikkorps Veitshöchheim“ kann man am 8. Juni 2021 gespannt sein. Ein absolutes Konzerthighlight sind Wortakrobat Willy Astor und Freunde mit „The Sound of Islands“ am 11. August 2021, daneben kann man den „Festspiel-Cocktail“ am 25. Juli 2021 im Burghof genießen.

Auch das Junge Theater ist 2021 wieder stark vertreten mit den Freilicht-Aufführungen „Am Samstag kam das Sams zurück“ und „Die Olchis Live!“ sowie dem „Festspiel-Aperitif“ im Mai. Im Februar kann man sich schon auf das Musical „Heidi“ als Gastspiel in der Tauberphilharmonie Weikersheim freuen. Im Vorverkauf steht zunächst eine reduzierte Anzahl an möglichen Plätzen zur Verfügung, um eventuelle Corona-Auflagen zu erfüllen. Informationen und alle Termine findet man unter www.frankenfestspiele.de. Karten unter Festspielbüro Röttingen, Telefon 09338/9728-55, E-Mail: karten@frankenfestspiele.de; online über ReserviX oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020