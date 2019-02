Ein in der Tat zweigeteilter Ballettabend

Die Mannheimer Premiere des Ballettabends „Die vier Jahreszeiten/Empty House“ war im Januar kaum über die Bühne, da gastiert das Ensemble mit diesem Zweiteiler schon am Theater Heilbronn.

Ein Zweiteiler, wie er zweigeteilter nicht sein könnte: „Empty House“ von Johan Ingers ist tänzerische Lyrik vom Feinsten. „Die vier Jahreszeiten“, taufrisch uraufgeführt am 11. Januar in Mannheim, ist dagegen eine klischeebeladene Interpretation der Musik Vivaldis von Giuseppe Spota.

Der Doppelabend ist ein Exempel, um zu erkennen, was gut gemachte Tanzkunst von beliebigem Spektakel unterscheidet. Wieder–holt wird das Gastspiel am heutigen diesen Freitag und am morgigen Samstag im Großen Haus jeweils um 19.30 Uhr.

Dass etliche Zuschauer nach der Pause leere Plätze hinterließen, ist nachvollziehbar, denn Spotas „Vier Jahreszeiten“ zeigt exemplarisch, wie man dem Publikum das Vergnügen am Tanz austreibt.

Aktionismus statt Choreografie

Aktionismus statt Choreografie: Zu Akteuren degradiert, kriechen die Tänzer in hängende Plastikschläuche, hantieren mit Scheinwerfern, fuchteln zum Ostinato der Streicher ängstlich aufgeregt mit den Armen und fuhrwerken mit einem Laubbläser herum – es ist Herbst!

Zwei Eisbären schmilzt die Scholle unter ihren tapsigen Tatzen weg. Hört sich lustig an, ist aber ärgerlich, weil der Tanz hier nicht souverän agiert, sondern hinter bekannten Narrativen her trottet. Klima-Erwärmung, Vermüllung der Meere und überhaupt die ganze globale Zerstörung der Natur, wo soll das nur hinführen?

Spota weiß es nicht und will es nicht wissen. Leichtfertig tappt er in die nächste Falle: Er unterschätzt das Publikum. „Der Zuschauer soll irritiert werden, so wie der Mensch die Natur permanent irritiert“, heißt es im Programmheft. Dazu wird die Bühne zugemüllt. Kunstvoll arrangiertes Zeugs aus Plastik fährt die Technik rauf und runter, dann halbrunter, eventuell mal gekippt dreiviertelrunter.

„Irritieren“ ist in diesem Zusammenhang ein unangemessener Euphemismus. Im Namen der Irritation muss auch Vivaldi dran glauben. Das sogenannte Sounddesign (Hanna Green) will dekonstruieren, faktisch wird die Barockmusik mal mit süßlichem Vogelgezwitscher, mal mit Presslufthammer-Getöse denunziert.

Jammerschade, dass sich etliche Zuschauer den zweiten Teil des Abends entgehen lassen. „Empty House“ ist eine wahre Perle des neoklassischen Tanzes.

Gelungene Ästhetik

Im Kontrast mit Spotas „Vier Jahreszeiten“ ist es ein veritables Lehrstück in Sachen gelungener Choreografie und Ästhetik. Johan Inger schickt ebenfalls zehn Tänzer, darunter vier Tänzerinnen, auf die Bühne, um tänzerisch eine Leerstelle zu erkunden, im Raum, im Gefühl, im sozialen Gefüge.

Auf merkwürdige Weise orientierungslos, Menschen auf der Suche, deren Aufbruchsversuche verpuffen. Einsam und vereinzelt sind Paarbildungen zum Scheitern verurteilt.

Inger genügen ein weißer Tanzboden und ein großes, weißes Tuch, um einen lichten Schimmer ins Dunkel einer tristen (Innen-)Welt zu bringen.

Klar strukturiert sind Konstellationen, raffiniert vermeiden die Kostüme Festlegungen, umso deutlicher treten in die einzelnen Tänzerpersönlichkeiten hervor.

Das Stück ist eine sinnlich sensible Hommage an Jirí Kylián, der nach einem Vierteljahrhundert die Leitung des Nederlands Dans Theater (NDT) aufgab. Inger, damals noch Tänzer beim NDT, hat in diesem bewegenden Kammerspiel zum Ausdruck gebracht, wie sich dieser Weggang angefühlt hat.

Eine kongeniale Symbiose zur Musik von Félix Lajkó, dessen „Koncert ‘98“ klingt wie der Soundtrack für „Empty House“. Ein leeres Haus, voll assoziativer Freiheit.

