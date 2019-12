Ein irritierender Meisterfilmer

Mannheim.Zuletzt, auf der Berlinale 2018, war er noch der große Verlierer. Kritiker sahen seine Anna-Seghers-Verfilmung „Transit“ im Vorfeld der Preisgala als klaren Anwärter auf den Goldenen Bären. Ganz nah am Puls der Zeit erzählte er die Flüchtlingsgeschichte. Die deutschen Truppen stehen vor Paris. Georg (Franz Rogowski), ein deutscher Flüchtling, Antifaschist und Widerstandskämpfer, entkommt im letzten Moment nach Marseille. Ein typischer Film für ihn. Und den 1948 erschienenen Fluchtroman hatte er wie immer selbst zum Drehbuch umgearbeitet. Dann kam die Enttäuschung. Der Streifen ging leer aus. Die begehrte Statuette bekam der rumänische Beitrag „Touch Me Not“ von Adina Pintilie.

Nun kann sich Christian Petzold dennoch freuen. Er wird – auch wegen seines Berlinalebeitrags – Ende März kommenden Jahres den Schillerpreis der Stadt Mannheim erhalten. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, beschloss das der Gemeinderat bereits am Montag, 16. Dezember, in nicht öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderat sei damit dem Vorschlag des Preisgerichts gefolgt.

„In den Filmen von Christian Petzold spiegeln sich deutsche Geschichte und Gegenwart in seltener Intensität“, so das Preisgericht zur Wahl. Er sei „ein Meister des komplexen Erzählens“. Statt einfache Lösungen anzubieten, halte er alles lieber in der Schwebe und öffne so Gedankenräume“, so die Jury, und: „Raffiniert knüpft er dichte Fäden zwischen der Vergangenheit und der gesellschaftlichen Realität von heute.“

Grenzen überschreiten

„Ein guter Film ist einer, der irritiert – den man nicht anschaut, um danach zum Tagesgeschäft überzugehen“, so Petzold im Interview mit dieser Zeitung. Als Rainer Werner Fassbinder einmal auf der Berlinale ausgepfiffen worden sei, habe er gesagt: „Wären alle der gleichen Meinung gewesen, so hätte ihm dies gezeigt, dass er einen schlechten Film gemacht hätte.“

So be- und überschreitet der Filmemacher auch mit „Transit“ wörtlich Grenzen. Er verlege das Flüchtlingsdrama quasi in die Gegenwart und lässt, so sieht es die Jury, „den Text von damals auf Bilder von heute treffen“. Offenbar sind es nicht nur die filmkünstlerischen Mittel, die überzeugt haben, sondern auch die soziale Relevanz von Petzolds Schaffen, der schon seit 1995 dreht und spätestens mit „Gespenster“ (2005) ein Meisterwerk vorgelegt hat.

Die Jury sieht auch gerade in der Verquickung aus historischen Wahrheiten und der Transformation in unsere Zeit eine Meisterschaft. Durch die Spannungen wie in „Transit“ setze er dem allgegenwärtigen Diskurs über Exil, Flucht und Migration eine andere Erzählung entgegen. In diesem Zusammenhang verweisen die Juroren auch auf seinen ersten Spielfilm „Die innere Sicherheit“ (2000), mit dem „der Filmregisseur und Drehbuchautor immer wieder neue, kühne Wege des Erzählens“ gehe. Petzold gehe es um Fragen nach Heimat und Identität, Zugehörigkeit und Vereinzelung.

„Der Schillerpreis ist der wohl bedeutendste Preis, den die Stadt Mannheim vergibt“, meint Mannheims Oberbürgermeister (OB) Peter Kurz (SPD), selbst auch Kinofan. Petzolds Werke zu gesellschaftlich relevanten Themen unserer Zeitgeschichte machten ihn zu einem prägenden Regisseur der deutschen Filmkultur“, so der OB in seiner Funktion als Vorsitzender des Preisgerichts, dem auch Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU), Kulturamtsleiterin Sabine Schirra sowie die Juroren Luzia Braun (ZDF), Literaturkritiker Denis Scheck und Joseph Vogl (Humboldt-Universität zu Berlin) angehören (neben jeweils einem Vertreter der Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat). Die Preisverleihung ist am 29. März 2020 um 11 Uhr im Schauspielhaus des Nationaltheaters. tog/gh

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019