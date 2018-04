Ein Jubiläum voller Spiel und Musik

Anzeige

Die Zusammenarbeit der Heppenheimer Festspiele mit den Hamburger Kammerspielen geht ins dritte Jahr. Das Haus an der Elbe wird seit 2003 von Intendant Axel Schneider geführt. Durch dessen Verbindungen zur Intendantenfamilie Richter begann 2016 eine Zusammenarbeit, die für den Festspielbetrieb an der Bergstraße eine deutliche Zäsur bedeutet hat: Die Zeit der Eigenproduktionen war vorbei. Seither setzt man auf ausgewählte Produktionen aus dem Norden, die ein großes Publikum ansprechen sollen.

Popstar Blümchen ist mit dabei

Gestern stellte der Leiter des Gastspielmanagements, Peter Offergeld, in Heppenheim das Programm der kommenden Spielzeit vor, die am 19. Juli beginnt. Es ist die 45. seit Gründung des Theaters. Zum Jubiläum fällt das Angebot so musikalisch aus wie niemals zuvor. Neben den beiden zentralen Stücken „Wie im Himmel“ von Regisseur Axel Schneider (mit dem Ex-Popsternchen Blümchen alias Jasmin Wagner in einer Rolle) und dem theatralischen Beatles-Gründungskapitel „Backbeat“ von Franz-Joseph Dieken werden im Kurmainzer Amtshof bis Anfang September vier Konzertabende geboten.

Johnny Cash und Hildegard Knef

Flankiert wird die Saison von der Revue „Abba macht glücklich!“ mit der Musical-Künstlerin Carolin Fortenbacher, einer Hommage an Johnny Cash mit der Band The Cashbags und dem Soloabend „So oder so“: Gilla Cremer singt Lieder von Hildegard Knef. Als besonderen Termin kündigen die Theatermacher das Konzert von Tom Gaebel am 12. August an. Zum 45. Festspiel-Jubiläum steht Heppenheim eine Frank-Sinatra-Show ins Haus.