Ein Kino der Extreme

Auf der Berlinale 2004 gewann er einen Golden Bären für seinen Film „Samaria“. 2012 folgte die Entsprechung in Venedig, der Goldene Löwe, für seine „Pieta“. Da war der südkoreanische Filmemacher Kim Ki-duk (Bild) auf der Höhe seines Ruhms. In „Samaria“ prostituiert sich eine Schülerin; „Pieta“ handelt von einem brutalen Schuldeneintreiber, den eine aufopferungsvolle Frau zu bessern hilft. Gewalt, Brutalität, Sexualität waren Leitthemen der verstörenden Filme des Regisseurs, der nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitag im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben ist. Und wie schon die zitierten Titel zeigen, drehten sich seine Filme oft auch um christliche Motive.

Kim Ki-duk war, was man einmal „Skandalregisseur“ nannte. Erst recht galt das, als vor drei Jahren Vorwürfe laut wurden, er hätte Schauspielerinnen vergewaltigt und zu pikanten Szenen, die vorher nicht vereinbart gewesen seien, genötigt. Verurteilt wurde er freilich nicht, weil es Zweifel an der Richtigkeit der Darstellungen gab. Die Biografie des späteren Filmemachers war in der Jugend von einem überaus strengen Vater geprägt; Unterdrückung erlebte er später auch während seiner Zeit beim Militär, was ihn ebenso beeinflusste wie eine Kirchengemeinde, der er sich danach anschloss.

Das alles verband er in seinen bildstarken Filmen auf charakteristische Weise und ergänzte es häufig noch durch kontemplative Akzente. Er hat es sich und seinem Publikum nie leicht gemacht. Sein Tod macht das Weltkino um eine charakteristische Stimme ärmer.

