Ein Komet und die Kompetenz von Politikern

Das Stuttgarter Renitenztheater wartet mit einem neuen Hausprogramm auf. Es handelt sich um eine Uraufführung und heißt „Wohin mit Stuttgart?“. Der Autor ist der 1967 in München geborene Thilo Seibel, der auch selbst mitspielt.

Das Ganze ist eine Mischung aus politischem Kabarett, boulevardeskem Theater und musikalischer Show. In 92 Tagen schlägt ein Komet ein und zerstört Stuttgart und seine Umgebung. Da ist die Ausgangssituation, deren Nachricht ausgerechnet bei der Eröffnung des neuen Planetariums bekannt wird. Und da ist dann auch schon die erste und beste Gelegenheit über die Kompetenz von Politikern zu lästern. Spricht der Eröffnungsredner doch einmal vom Planetarium, dann vom Krematorium und vom Konservatorium, das es einzuweihen gilt und er wähnt sich auch schon einmal in einer Kita. Aber auch eine Fachfrau ist mit von der Partie, die Spitzenastronomin Aylin Gürüncü-Hämmerle, die der Büroleiter des Stuttgarter Oberbürgermeisters schon einmal als Astrologin tituliert. Die Evakuierung der Stadt wird angesprochen, auch Stuttgart 21, der SWR mit seiner Orchesterzusammenlegung und das Rotlichtmilieu, nicht zu vergessen, die gesamte Diesel-Problematik mit ihren Fahrverboten.

Die Grünen mit ihrem Opportunismus kommen zu Wort: „Hauptsache, keine Wähler verprellen“. Aber es geht nicht nur um die sogenannte kleine Politik, um die in der Kommune, sondern auch um die große im globalen Zusammenhang. Da werden Trump und Putin vorgeführt, auch arabische Staaten kommen ins Spiel, denn schließlich gibt es in Stuttgart auch einen Klinikskandal, mit dem sich Zusammenhänge herstellen lassen. Der ehemalige Ministerpräsident des Landes und jetzige EU-Kommissar Günther H. Oettinger bedauert zum Zeitpunkt des Kometeneinschlags nicht in der Stadt sein zu können. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der Schauspieler Walter Sittler und der Hausherr des Renitenztheaters gesellen sich zu ihm, wobei Sebastian Weingarten auch persönlich auftritt und verkündet: „Ich liebe diese Stadt“. Doch heißt es auch: „Denk ich an die Oper und das Ballett in Stuttgart, fühl’ ich mich nicht wohl“. Zum Schluss hat sich der Horror-Prophet verrechnet, so dass alles noch happy endet.

Claudia Dilay Hauf, Viola Neumann, Björn Christian Kuhn und Thilo Seibel stehen in der ein wenig aufdringlichen, zuweilen albernen Inszenierung von Hans Holzbecher auf der von Vesna Hiltmann, die sie auch abwechslungsreich kostümiert hat, manchmal mit filmischen Mitteln gestalteten Bühne und geben spielerisch und stimmlich ihr Bestes. Musikbeiträge lieferte Michael Krebs. Die musikalische Leitung der Kabarett-Uraufführung hat Andrew Zbik. Dieter Schnabel

