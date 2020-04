Ein Leben in 26 Kisten

Das Mannheimer Stadtarchiv Marchivum erhält den schriftlichen Nachlass des Malers Edgar Schmandt. Der im Juli 2019 verstorbene Künstler habe noch zu Lebzeiten seinen Nachlass an die Künstlernachlässe Mannheim übergeben, teilte das Archiv mit. Die Arbeiten waren schon vor einer Weile im Depot der Künstlernachlässe untergekommen. Der schriftliche Nachlass – 26 Kisten – wurde erst im November aus Schmandts Atelier in der Alten Sternwarte abgeholt.

Skizzen, Texte und Briefverkehr

Edgar Schmandt (1929-2019) gehörte zur ersten Generation Mannheimer Künstlerinnen und Künstler der Nachkriegszeit. „Beim Sichten und Sortieren zeigte sich wieder, wie enorm wichtig so ein schriftlicher Nachlass ist, um das Entstehen der Werke zu verstehen“, so das Marchivum. Schmandt habe alles Material aufgehoben, ebenso wie eigene kleine Skizzen und Texte. Der Nachlass zeige zudem die Vielseitigkeit des Künstlers. So habe Edgar Schmandt sich in den Jahren 1960-1970 auch schriftstellerisch betätigt und Lyrik sowie literarische Texte veröffentlicht. Der Nachlass enthalte dazu das Material, den Briefverkehr mit den Verlagen und unveröffentlichte Texte. Das gesamte Material wird über das Marchivum nicht nur (Kunst-)-Historikern, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. kako

