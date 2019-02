Ein Leben in Liedern

Lässt Platz für gute Mitmusiker: Markus Sprengler. © Sprengler

Räumlich vom rheinland-pfälzischen „K-Town“ bis ins jamaikanische Kingston, zeitlich von seinem Geburtsjahr bis in die Gegenwart und musikalisch von der poppigen The-Police-Verbeugung bis in Reggae- und Ska-Gefilde reist Sänger und Songschreiber Markus Sprengler auf seinem neuen Album. „65//19“ hat der 53-Jährige es bezeichnenderweise benannt: 1965 erblickte er das Licht der Welt in Kaiserslautern (jener Stadt, der er auch im Stück „K-Town Boy“ gedenkt) und 2019 (genauer: morgen) erscheint der Langspieler, auf dem Sprengler in 13 Songs gleichsam seine Lebensgeschichte(n) erzählt.

Live stark eingespielt mit Steve Davis und Wolfy Ziegler am Bass, Michael Germer am Schlagzeug und Gitarrist Stefan Kahne (der das Album auch produziert hat) sowie einigen Gastmusikern, ist dem einstigen Mannheimer Popbeauftragten damit ein in mehrerlei Hinsicht bemerkenswertes Werk gelungen. Zum Einen liegt das an gutem Songmaterial und cleveren Arrangements – das hervorragende Stück „Britisch Invasion“ etwa erweist nicht nur dezidiert The Police die Ehre, sondern weckt nebenbei wohlig-wehmütige Erinnerungen an The Jam, The-Smiths-Gitarrist Johnny Marr und den frühen Postpunk von The Cure.

Spürbarer Spielwitz

„Hope“ ist eine packende Ska-Nummer, was wiederum niemand verwundern wird, der Sprengler als vormaligen, langjährigen Sänger der Wieslocher Ska-Veteranen The Busters kennt. Die Single „In The Mood For Marley“ beschreibt eine Reise nach Kingston auf den Reggae-Spuren Bob Marleys, „Get It Out“ und „1977“ sind dagegen veritable Rock-Nummern. Damit sind wir bei einem weiteren Grund, der den Hörer für „65//19“ einnimmt: Sprengler und seine Mitmusiker legen auf dem Album enorm viel Energie, Vitalität und Spielwitz an den Tag. Bemerkenswert ist nicht zuletzt auch, dass sich „65//19“ trotz seiner stilistischen Vielgestaltigkeit homogen anfühlt – eben wie Erinnerungen, die, so divers sie im Einzelnen auch sein mögen, zusammengefügt ein ganzes Leben ergeben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019