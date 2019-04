Ein magisch beeindruckendes Konzert geboten

Bob Dylan ist ein Mann der großen Worte. Nicht zuletzt der Nobelpreis für Literatur, der ihm 2016 zuerkannt wurde, dürfte das bezeugen. Eine Plaudertasche allerdings ist er nicht. Falls jemand bei seinem Würzburger Konzert am Dienstag auf eine Ansprache gewartet haben sollte oder zumindest auf eine unter Rockstars übliche Floskel, die davon hätte zeugen können, dass der Meister das Publikum wahrnimmt oder den Ort seines Auftritts würdigt, sah sich eines Besseren belehrt. Keine Silbe kommt zwischen den dargebotenen Songs über seine Lippen. Der Mann am Klavier (seit einigen Jahren ist der Flügel sein bevorzugtes Instrument auf der Bühne) gibt sich wie eh und je geheimnisvoll verschlossen und jedes Mal noch ein bisschen verschlossener, sieht man davon ab, dass er manchmal das Gesicht verzieht, als würde er lächeln.

Bedrohliche Liebeswerbung

Seine Lieder aber scheint er mit umso größerer Dringlichkeit darzubieten: bellend, fauchend, die Phrasierungen immer schärfer setzend, die Reimworte in die Höhe ziehend, manche Wörter kantig betonend, andere bis zur Unkenntlichkeit vernuschelnd. Manchmal wird so selbst ein hinreißend smooth dargebotener Song wie „Make You Feel My Love“ zu einer irgendwie bedrohlichen Liebeswerbung.

Die Frank-Sinatra-Phase hat Dylan inzwischen übrigens hinter sich gelassen – kein einziges Juwel aus dem Great American Songbook, dem er sich in den letzten Jahren ausgiebig gewidmet hat, verirrt sich ins Würzburger Set.

Den sanft und zärtlich singenden Crooner aber gibt er trotzdem hin und wieder, etwa wenn er „Scarlet Town“ von seinem 2012er Album „Tempest“ performt – ausnahmsweise in der Mitte der Bühne stehend, mit einem Mikrofonständer tanzend, die Hand seitlich in die Hüfte gestemmt, Ausfallschritte hierhin und dorthin, als würde er Posen für ein Fotoshooting zum Thema „cooler alternder Rockstar“ proben.

Dylan wird im Mai 78 Jahre. Er hat sich nie um die Wünsche von irgendjemandem geschert. Und es wäre fatal, würde er jetzt, nach mehr als 30 Jahren „Never Ending Tour“, noch damit anfangen.

Deshalb spielt er auch ganz unerwartete Stücke aus seinem schier unerschöpflichen Repertoire, Songs, auf die er vermutlich gerade Lust hat; und er spielt alles immer wieder neu und anders, vermutlich, um sich nicht zu langweilen und allzu große Nostalgiker seinen Eigensinn zu lehren.

Mit Begeisterung dabei

Die Zuhörer, das ist das Schöne daran, machen diese mäandernden Bewegungen durchs Oeuvre mit Begeisterung mit: „Pay in Blood“, „Early Roman Kings“ oder „Soon After Midnight“ werden genauso bejubelt wie die in überraschende Arrangements gepackten Klassiker „Highway 61 Revisited“, „Don’t Think Twice, It’s All Right“ oder „Simple Twist of Fate“. Mit seiner eingespielten Working Band – vor allem dem virtuosen Charlie Sexton an der Gitarre und dem treuen, präzisen Bassisten Tony Garnier, der seit 30 Jahren an Dylans Seite steht – hat er eine perfekte Gang um sich geschart: Sie kann aus einem einzigen Song immerzu neue basteln.

Dylan begreift sein Werk als Material, das stetig anders gelesen und gespielt und gehört werden will. Selbst aus „You Gotta Serve Somebody“, entstanden in des Künstlers durchaus kontrovers diskutierter christlicher Phase Ende der 1970er, wird eine ratternde, aus den Urmythen des Gospel schöpfende Urgewalt, die das Quintett nicht bändigt, sondern meisterhaft rockig verstärkt.

Das treibende „Like a Rolling Stone“ wird kurz vorm Refrain abgebremst, als müssten die Gemeinheiten, die der Besungenen an den Kopf geworfen werden, noch ein bisschen stärker hervorgehoben werden – die Lust am mitreißenden Rhythmus, der dann mit der berühmten Zeile „How does it feel“ wieder einsetzt, wird so nur noch mehr gereizt.

Es ist also, kurz gesagt, ziemlich magisch, was an diesem Abend passiert. Gerade wenn man sich den Ort des Geschehens bei Tageslicht betrachtet: Die S. Oliver Arena, man kann nicht darum herumreden, ist letztlich eine mit Aura wenig gesegnete Turnhalle. Dass sie bei Konzertbeginn ganz abgedunkelt wird, hilft da sehr. Es gilt absolutes Handy- und Fotografierverbot, was eine wirklich großartige, befreiende Wirkung hat: Endlich mal kein Konzert, bei dem tausend Hände mit leuchtenden Displays in die Höhe gereckt werden, um Fotos zu machen.

In dezentes Licht getaucht

Die Bühne glänzt dadurch umso schöner, getaucht in warmes, dezentes Licht: Scheinwerfer wie auf einem klassischen Filmset, orange schimmernde Lämpchen (eine illuminiert die Oscar-Statue, die immer mitreisen darf und auf einem kleinen Tischchen steht, neben einer die Nobelpreis-Ehren symbolisierenden „Poesie“-Büste übrigens: ein kleiner Schrein).

Das ganze Ensemble hat die Anmutung eines Vaudeville-Konzertsaals, eines Cabarets oder Hinterhof-Theaterraums, manchmal einer schummrig-schönen Bar, was auf die Tradition verweist, in der Dylan sich sieht. Es ist durchaus eine Kunst, dem eher diskreten Charme einer Mehrzweckhalle so etwas wie bluesige Fiebrigkeit und shakespearsches Tingeltangel-Ambiente einzuhauchen. Aber es gelingt. Dazu trägt auch das gediegene Bühnenoutfit bei: Die Herren Mitmusiker in dunklen Anzügen, Dylan selbst mit hellem Jackett und – aufgepasst ! – weißen Cowboystiefeln, den Charme eines Southern Gentleman versprühend, die Haare dazu in alle Himmelsrichtungen sprießend und nicht, wie in den letzten Jahren meist, von einem Hut im Zaum gehalten. Man muss es noch einmal sagen: Dylan ist 77, aber in Sachen Coolness macht ihm so schnell keiner was vor.

Zwei Zugaben

Zwei Stunden dauert das beeindruckende Konzert. Zwei Zugaben – eine schwebend leichte Version von „Blowin’ in the Wind“ und eine rumpelnd-rockige von „It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry“ – beenden diese Lehrstunde in Sachen „würdevolles Altern eines genialischen Musikers“. Dylan steht in der Ahnenreihe alter Bluessänger; er ist der Raconteur und Spielmann, Jokerman und Mystiker, Song und Dance Man. Ein Götterliebling ist er obendrein. Und so wird er hoffentlich endlos weiter seine Runden drehen und bald wieder in der Gegend vorbeischauen.

