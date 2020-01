Ein Mann steht zwischen zwei Frauen

Ein Mann zwischen zwei Frauen, das ist die typische Situation in sogenannten Boulevardkomödien. Das ist auch die Konstellation in dem Drei-Personen-Stück „The woman who cooked her husband“ der inzwischen 53-jährigen englischen Comic- und Theaterautorin, Filmregisseurin und Performerin Debbie Isitt.

Diese Groteske mit schwarzem Humor stellt jetzt Christian Marten-Molnár, in der deutschen Übersetzung von Evelyn Iwersen, unter dem Titel „Gatte gegrillt“, auf dem Theaterschiff Heilbronn vor.

Kenneth war zehn Jahre lang mit Hilary verheiratet, die er zuletzt vor allem als gute Köchin schätzte, sie aber nicht mehr liebte. Da lernt er auf einer Party Laura kennen.

Und wie das Schicksal so spielt, drängt ihn Hilary, die Einsame nicht mit dem Bus nach Hause fahren zu lassen, sondern sie im Auto mitzunehmen, zuerst sie und dann Laura abzusetzen. Damit schaufelt sich Hilary ihr eigenes Grab, denn bei dieser Gelegenheit kommen sich Kenneth und Laura näher. Kenneth lässt sich später von Hilary scheiden und heiratet Laura. Nach dreijähriger Ehe und ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag sind Kenneth und Laura bei Hilary zum Essen eingeladen. Dabei kommt es zum Eklat - und das in mehrfacher Hinsicht. Zum Schluss erstickt Kenneth an einer Fischgräte und die zwei Frauen überlegen sich, was mit dem Toten anzustellen ist: Einfach kochen! Auch deshalb der Titel „Gatte gegrillt“.

Das Stück arbeitet mit Rückblenden. So lernt man zunächst die Ehegeschichte von Kenneth und Hilary und dann die von Kenneth und Laura kennen. Wie die Ehe von Kenneth und Hilary und dann auch seine zweite mit Laura immer brüchiger werden und weshalb, das illustriert Debbie Isitt in ihrem Stück, das im Untertitel nicht zu Unrecht als „fast ein Kabarett“ bezeichnet wird. Mit angeblichen Überstunden fängt es an, als Kenneth Laura lieben lernt und Hilary gegenüber das Verhältnis leugnet, bis Laura schließlich Hilary aufklärt: „Ihr Mann ist bei mir. Er fährt nicht mehr auf Sie ab“. Was nützt es da noch, dass Kenneth seiner Frau erklärt: „Dich achte ich und sie liebe ich“. Die von ihm geliebte Laura fordert Kenneth auf, Hilary aus seinem Leben zu streichen, was dieser wiederum nicht schafft. Und so kommt es, wie es kommen muss, zumal Liebe angeblich durch den Magen geht.

So kommt es denn zum Essen bei Hilary, noch mehr aber zum Bilanzieren und zum Streiten, wobei sich Kenneth je länger, je mehr auf die Seite von Hilary schlägt.

Christian Marten-Molnár stellt nun aber auf dem Theaterschiff Heilbronn keine Folge von Ehekrächen in realistischer Art vor. Vielmehr setzt er auf Stilisierung. Man isst und trinkt ohne Geschirr, Speisen, Gläser und Getränke. Alles wird sozusagen pantomimisch dargestellt.

Dennoch gewinnen die von Katharina Flubacher abwechslungsreich, zur jeweiligen Situation passend kostümierten Schauspieler Profil. Markus Streubel ist der für seinen Geschmack immer das Beste wählende, sportliche, draufgängerische Kenneth, der in seiner Art überzeugende Mann zwischen zwei Frauen. Auf der einen Seite steht ihm Cosima Greeven als reife Köchin Hilary in den besten Jahren zu Diensten. Auf der anderen macht ihm Lea Eilebrecht als pfiffiges Luderchen Laura schöne Augen, das wohl nicht kochen, aber seine Jugend in die Waagschale werfen kann.

