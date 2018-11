Ein Meister tritt ab

Der renommierte litauische Bühnenregisseur Eimuntas Nekrosius (Bild) ist einen Tag vor seinem 66. Geburtstag gestorben. Der Opern- und Theatermacher starb nach Angaben von Angehörigen gestern Morgen in einem Krankenhaus in Vilnius. Nekrosius habe zuvor nach einer Reise über Unwohlsein geklagt, sagte der mit dem Regisseur verwandte Parlamentsvizepräsident Arvydas Nekrosius der Agentur BNS.

Nekrosius galt als einer der renommiertesten Regisseure Litauens, dessen Theaterproduktionen auch international Anerkennung fanden. Nachdem er 1978 seine Studien in Moskau beendet hatte, inszenierte er dramatisches Theater in Kaunas und Vilnius. Mit seinen Regiearbeiten führte er eine neue ästhetische Dimension in das Theater des damals noch zur Sowjetunion gehörenden Litauens ein. In den 1980er Jahren fanden Nekrosius’ Inszenierungen von Werken Tschechows internationale Beachtung – auch im Westen. dpa

