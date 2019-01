Ein moderner Klassiker zum Jubiläum

Die dritte Profibühne wurde am 14. November 1958 – nach den Württembergischen Staatstheatern mit ihren verschiedenen Spielstätten und der Komödie im Marquardt – in der Landeshauptstadt eröffnet. „Theater der Altstadt“ ist noch immer ihr Name, obwohl sie inzwischen in den Stuttgarter Westen umgezogen ist. Theaterdirektor wurde der damals 50-jährige, gebürtige Dresdner Klaus Heydenreich, der das Haus bis zu seinem Tod 1990 leitete. Ihm zur Seite stand von Anfang an seine Ehefrau, die Münchner Schauspielerin Elisabeth Justin, die dann bis 1995 seine Nachfolgerin wer. Seither ist deren beiden Tochter, die 64-jährige, in München geborene Susanne Heydenreich Intendantin dieses Privattheaters.

Zum Jubiläum steht nun ein moderner Klassiker auf dem Programm: Bertolt Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“, mit Susanne Heydenreich als Anna Fierling. Es ist die Geschichte der dem Mammon Verfallenen, die im Lauf der zwölf Jahre ihre beiden Söhne und ihre Tochter verliert, aber nicht die Illusion, dass der Krieg die kleinen Leute ernährt. Und so geht ihr Wanderleben im alten Trott weiter. Das ist auch Brechts erklärte Absicht, denn „dem Stückeschreiber obliegt es nicht, die Courage am Ende sehend zu machen ... ihm kommt es darauf an, dass der Zu- schauer sieht“. Gewiss hat die Geschichte einen historischen Hintergrund, sie ist aber ebenso zeitlos. Ob das allerdings so aussehen muss, wie in der Inszenierung von Uwe Hoppe, das steht auf einem anderen Blatt. Ein weißer, zerfetzter Rundbogen, darunter blaue Benzinfässer und Anna Fierlings Marketenderwagen in Form eines blechernen Containers, der gedreht wird und so in verschiedenen Stellungen zu sehen ist, das ist im Wesentlichen das Bühnenbild von Michael Bachmann.

Mutter Courage sitzt in ihrem Container am Computer steht, vor sich Landkarten von heute. Der Feldwebel in einem modernen Tarnanzug – Kostüme: Claudia Flasche – bedient sich eines Smartphones. Die Musik von Paul Dessau kommt, unter der Leitung von Mikael Bagratuni, aus der Konserve.

Susanne Heydenreich ist eine Handfeste, mit beiden Füßen auf dem Boden stehende Mutter Courage, die ihr Schicksal hinnimmt, wie es eben kommt, gewiss nicht in erster Linie „Muttertier“, sondern Geschäftsfrau, eine Realistin, keine Ausnahmeerscheinung und doch eine besondere Frau. Stefanie Friedrich gibt der stummen Katrin die Züge einer eigenwilligen, im Grund alles sehenden und danach handelnden, keinesfalls Naiven. Die restlichen 17 Rollen werden von sechs Darstellern gespielt. Dabei profilieren sich Lou Bertalan als anpassungsfähiger Feldprediger, Irfan Kars als furchtloser Eilif, Ruben Dietze als gewissenhafter Schweizerkas, Bernhard Linke als herrischer Feldhauptmann, Dirk Emmert als pfiffiger Koch und vertrottelter Obrist sowie Bernadette Hug als sich von der attraktiven Yvette zur stolzen Obristen-Witwe und dann zur verhärmten Bäuerin überzeugend wandelnde Schauspielerin. Dieter Schnabel

