Ein Monster, das Mitgefühl weckt - «Frankenstein» als Oper

Hamburg (dpa) - Mary Shelleys berühmten Roman «Frankenstein» braucht man nicht gelesen zu haben, um zu wissen, worum es geht, er gehört zum erzählerischen Gemeingut der westlichen Gesellschaft.

Ein ehrgeiziger junger Wissenschaftler erschafft im Labor ein lebendes Wesen, das im fatalen Spiel der Kräfte bald die Oberhand gewinnen wird. Jetzt hat die Hamburgische Staatsoper den Klassiker des Grusel-Genres als Oper herausgebracht. Regie bei der Produktion, die in der Kulturfabrik Kampnagel gezeigt wird und am Sonntag Uraufführung hatte, führte Philipp Stölzl, Musik und Libretto hat Jan Dvorák geschrieben.

Filmmusikreife, süffige Streichermelodien wechseln bei Dvorák ab mit hauchzarten Klangflächen oder gemäßigt modernen, rhythmisch strukturierten Passagen. Zugleich prägt die Musik die entschieden psychologische Sichtweise auf das Sujet mit. Diese «Frankenstein»-Oper ist kein bluttriefender Grusel-Schmachtfetzen. Stattdessen nimmt das Stück immer wieder die Perspektive der künstlich erschaffenen Kreatur ein, der sich die Schauspielerin Catrin Striebeck in einer Sprechrolle bis in die feinste Regung anverwandelt: Wegen seiner angsteinflößenden Hässlichkeit von den Menschen abgelehnt, leidet das Geschöpf an der eigenen Einsamkeit.