Ein Motor für Europa

Die Leipziger Buchmesse hat gegen Nationalismus und Engstirnigkeit zum Auftakt bewusst die europäische Perspektive in den Mittelpunkt gestellt. In vielen Veranstaltungen ging es um die Zukunft in der Gemeinschaft, die Rolle der Literatur für die Demokratie und den Umgang mit Minderheiten. Unter dem Motto „Zoom in Romania“ stellt sich Rumänien mit einer vielfältigen Literaturszene als offizieller Gast der Buchmesse vor. Für den Auftritt wurden 40 Bücher wichtiger Autoren neu ins Deutsche übersetzt. Georgien, diesjähriges Gastland der Frankfurter Buchmesse im Oktober, kündigte in Leipzig insgesamt gut 450 Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

„Vorurteilsfreier Blick“

Bei der Vorstellung des Gastlandes Rumänien standen große Autoren wie Varujan Vosganian („Buch des Flüsterns“), Norman Manea („Der schwarze Briefumschlag“) und Mircea Dinescu („Exil im Pfefferkorn“) für die Vielfalt der rumänischen Literatur. „Rumänien ist ein wunderbares Land mit einer wunderbaren Literatur, das aber erst noch entdeckt werden muss“, sagte Buchmesse-Direktor Oliver Zille. Der rumänische Außenminister Teodor Melescanu hatte schon bei der Eröffnungsfeier am Vorabend für einen „vorurteilsfreien Blick“ auf Rumänien geworben. Der Auftritt als Gastland der Messe könne dazu beitragen, der bevorstehenden Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Bukarest zum Erfolg zu verhelfen, sagte er.