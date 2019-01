Ein Neujahrskonzert mit den Stuttgarter Salonikern findet am Donnerstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Alten Mälzerei in Mosbach statt. Dafür verlosen die Fränkischen Nachrichten fünf mal zwei Eintrittskarten.

Ein musikalisches Feuerwerk zum Jahresbeginn verspricht das Konzert mit den Stuttgarter Salonikern. Das Orchester der unbegrenzten Möglichkeiten bietet fulminante Konzert- und Unterhaltungsmusik vom Feinsten.

Ein prickelnder Crossover mit Wiener Walzerseligkeit vom Walzerkönig Johann Strauss, bekannten Melodien aus der italienischen Oper und handgemachten Tangos und Jazz der Roarin’ Twenties. Mit einer beeindruckenden Programmvielfalt von Johann Strauss bis George Gershwin holt Kapellmeister Patrick Siben mit seinen Musikern jedes Publikum von den Stühlen, greift spontan Stimmungen und Tagesthemen auf und führt mit unverwechselbarem Charme und Witz durch ein Konzert, das von Klassik, Operette, Walzer und Early Jazz bis zu Swing und Latin reicht: perfekt gespielt und aufregend inszeniert, wie es weiter in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Der besondere Saloniker-Sound vereint solistisch-luftige Nuanciertheit und orchestrale Klangfülle, weil die Stuttgarter Saloniker prinzipiell „unplugged“-rein instrumental spielen.

So verspricht dieses Konzert ein besonderes Erlebnis zu werden und ist ein schwungvoll-heiterer Auftakt ins neue Jahr. Karten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten.

Wer bei der Verlosungsaktion mitmachen will, schreibt einfach eine E-Mail an die folgende Adresse: gewinnspiel.fn@fnweb.de mit der Betreff-Zeile „Stuttgarter Saloniker“. In der E-Mail Namen und Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist am Samstag, 12. Januar.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung gespeichert.

Die Eintrittskarten werden an der Kasse hinterlegt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019