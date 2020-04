Ein Ostern wie nie zuvor

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

das hier ist mein 13. Tagebucheintrag. Ich bin sehr abergläubisch, zum Glück erscheint das nicht Karfreitag. Die Pfarrer meiner Kindheit haben den Aberglauben immer verflucht, auf Kroatisch heißt er „Leerglaube.“ Wer abergläubisch ist, richtet sein Seelenleben in die Leere aus. Die Dorfmenschen in Kroatien interessierte das wenig, sie nickten und hielten sich trotzdem an jedem Aberglauben fest. Für viele Menschen hier ist das Christentum zentral. Manchmal entsteht jedoch der Eindruck, es wird nur dann zentral, wenn man sich mit seinem Glauben von Nicht-Christen abgrenzen will. Jetzt sind Zeiten, in denen alle Gesellschaften, die sich auf das Christentum berufen, ihre Werte leben könnten.

Der Süden Europas braucht uns. Wenn es um Menschenleben geht, kann die Antwort nicht lauten: „Ich zahle nicht für meinen Nachbarn.“ Horst Seehofer, Bundesinnenminister und Mitglied der Christlich-Sozialen Union, hat gestern entschieden, nur fünfzig Flüchtlingskinder aus den Lagern in Griechenland zu retten. Fünfzig Kinder. Polemisch und empört schreien viele: Aber 40 000 ausländische Helfer für die Spargelernte, das läuft!

Es ist eine Zeit, in der sich unsere Politiker beweisen müssen. Wenn Parteien, die sich auf das Christentum berufen, an Ostern nur fünfzig Kinder retten, obwohl deutsche Städte und Länder bereit sind, weit mehr aufzunehmen, dann droht diese Politik sich selbst auszuhöhlen. Ein Leerglaube wird daraus. An so eine Politik ist nicht zu glauben. Die Situation an europäischen Grenzen in Zeiten von Corona ist nicht hinnehmbar. Sie gefährdet die Menschen in Not. Sie gefährdet den Kontinent. Wir wiederholen mantrartig „flatten the curve“, um keine inhumanen Zustände in Krankenhäusern zu erleben. Das muss auch für die Grenzen Europas gelten.

Hoffen auf Integrität

Es sollte gehandelt werden, bevor sich das Virus in den Lagern ausbreitet. Nicht erst danach. Politik sollte vorausschauend handeln. Nicht die Katastrophe an den Grenzen geschehen lassen, zig Schwerkranke in den Lagern, bevor gehandelt wird. Seit Jahren sehen wir zu, wie weite Teile der Politik die Augen verschließen und in Krisen stolpern: Die Krise von 2015 war vorhersehbar. Viele hatten gewarnt, doch reagiert wurde erst, als die Menschen schon an den Grenzen standen. Der Coronavirus war in dieser Dimension nicht vorhersehbar, aber mit mehr Weitsicht hätte Europa nach SARS, Zika und Ebola einen Krisenplan für solche Zeiten.

Wir werden Ostern feiern wie nie zuvor. Wir werden niemandem die Hand reichen und sagen können: „Friede sei mit Dir!“ Umso bedeutender scheint mir, dass die Verantwortlichen in der Politik das für uns tun, so dass wir an Ihre Integrität glauben können. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

