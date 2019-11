Ein paar Kontinente weiter

Ein schamanenhafter Auftritt steht am Anfang des Konzerts: Rob Thorne durchquert den dunklen Saal des Ludwigshafener Kulturzentrums dasHaus und bläst dabei eine Art Alphorn aus den Bergen von Neuseeland. Es sieht wie ein langer Elefantenrüssel aus und klingt auch so, wenn Thorne tief durchschnauft. Außerdem schwingt er das Teil wie eine Wünschelrute hin und her. Musik ist das zwar zweifellos,

...