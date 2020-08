Ein Plus an Zuschauern

Riesenapplaus vom Publikum in den Festspielhäusern und zusätzlich ein Riesenecho durch die Übertragungen auf allen Kanälen des ORF, in 3Sat, im Bayerischen Rundfunk sowie auf ARTE Concert – und auch im Kino. Allein am ersten Festspielwochenende nahmen über 1,5 Millionen Menschen die Möglichkeit in Anspruch, Festspiele zu genießen, obwohl sie nicht nach Salzburg kommen konnten.

„Das größte Aufzeichnungsprojekt in der Geschichte der Festspiele ist nur durch die großartige Unterstützung der beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie Orchester und Chöre möglich geworden. Dafür sind die Salzburger Festspiele in diesem Jahr besonders dankbar, denn so können Menschen in der ganzen Welt, trotz Corona Reisebeschränkungen das 100 Jahr Jubiläum mitfeiern“, freut sich Florian Wiegand, Konzertchef und Medienverantwortlicher der Salzburger Festspiele, in einer Mitteilung.

Erschwertes Jubiläum

Die Festspiele haben für diesen Jubiläumssommer über 30 audiovisuelle Produktionen geplant. Schon in den ersten vier Festspieltagen wurden die szenischen Produktionen „Elektra“, „Cosí fan tutte“ und „Jedermann“ über verschiedenen Kanäle ausgestrahlt, darüber hinaus die ersten beiden Abende des Beethoven-Zyklus mit Igor Levit auf ARTE Concert. Ein Quotenhit wurde der bei den Festspielen 14 mal ausverkaufte „Jedermann“ mit durchschnittlich je 411 000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum ersten Mal gab es Salzburger Festspiele live in Kinos in Österreich, Deutschland und Russland: die Premieren „Elektra“ und „Jedermann“ wurden in 94 Kinos übertragen. Diese Festspielübertragungen mit über 4.000 BesucherInnen haben es sogar in die Kinocharts geschafft.

Die gefeierte Eröffnungsproduktion der Festspiele („Elektra“) wird am Montag, 10. August auf ORF 2 (22:30) und am Samstag 15. August auf 3sat (20:15) gesendet.

Info: Termine unter: www.salzburgerfestspiele.at/uebertragungen

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020